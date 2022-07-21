%85 نسبة الموظفين السعوديين في شركات التمويل

أصدر البنك المركزي العربي التقرير السنوي الثاني عن أداء القطاع المالي في المملكة، والذي يسلط الضوء على تطور القطاع ونتائجه خلال عام 2022 م، بالإضافة إلى نتائجه المالية.

تصنيف محفظة التمويل

يسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر الوضع المالي وبيان الدخل لقطاع الشركات المالية خلال عام 2022 م، ومحفظة تمويل القطاع، ومؤشرات الربحية والربحية والرافعة المالية.

كما يشمل تصنيف محفظة التمويل للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحافظة المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم الأموال الجديدة خلال الفترة، وكذلك معدلات السعودة على المستوى الإداري، وعدد العاملين في شركة التمويل.

وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي، بلغ عدد الموظفين السعوديين في الشركات المالية 5،039 موظفًا وموظفة بنسبة 85٪ من إجمالي عدد العاملين في الشركات المالية والبالغ 5،933 موظفًا.

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