رسمياً بدء تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحَلْة الثالثة 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى على موقع بوابة التنسيق الالكترونى tansik.digital.gov.eg، في الساعات الأخيرة وضحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة، في الجامعات والمعاهد الحكوميةلكل الشعب ادبى وعلمى، وذلك من خلال الدخول الى موقه التنسيق الإلكتروني، جيث سيستمر التسجيل من السابع من شهر سبتمر الة السابع من شهر سبتمبر لعام 2022.

مؤشرات تنسيقية للمرحَلْة الثالثة لدخول الجامعة

ننشر من خلال موقعها الإلكتروني جميع الأخبار الخاصة بالمؤشرات التنسيقية للمرحَلْة الثالثة لدخول الجامعة لعام 2022 لموقع التنسيق الإلكتروني الرسمي بعد ظهُور نتائج الجولة الثانية لعام 2022. التعليم العالي لجميع طلاب الحَلْقة الثالثة

بدأ اليوم رسميًا اليوم الأول لتسجيل الرغبات عبر نفس الموقع، وأتمنى التسجيل فِيْ المرحَلْة الثالثة بالتنسيق مع نفس قواعد التنسيق كالمرحَلْة الأولى. والثاني دخول الطلاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم.

يشمل تنسيق المرحَلْة الثالثة للالتحاق بالجامعة جميع الطلاب الحاصلين على إجمالي 50٪ وجميع طلاب الثانوية العامة الناجحين فِيْ الجولة الثانية والذين تم تقديم نتائجهم فِيْ الفترة السابقة.

تم تسجيل الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية 205 درجات فأكثر بنسبة 50٪، وإجمالي عدد طلاب القسم العلمي 37630، وإجمالي عدد طلاب القسم العلمي 29214، وبذلك يصبح العدد الكلي طلاب القسمين 66754.

كيفِيْة تسجيل رغبات التنسيق للمرحَلْة الثالثة

فِيْما يلي شرح لكيفِيْة تسجيل رغبات التنسيق للمرحَلْة الثالثة للقبول فِيْ الجامعات من الصفحة الرسمية لبوابة التنسيق الإلكتروني، والطريقة هِيْ

يجب على الطالب الدخول الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني

اختر خدمات تنسيق المدرسة الثانوية

ثم اكتب رقم مقعدك.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك تقوم بإدخال رغباتك بالترتيب واختيار الأمنيات الأولى للكليات التي يريدها الطالب.

يمكن تسجيل رغبات تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة لعام 2022، من خلال الدخول الى التنسيق الالكترونى tansik.digital.gov.eg، ومن ثم اختر خدمات تنسيق المدرسة الثانوية، وقم بإدخال رغباتك بالترتيب.