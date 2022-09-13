آبل تطلق نظام تشغيل هواتفها الجديد “iOS 16” .. تعرف على ميزاته، أطلقت شركة أبل الأمريكية نظام تشغيل هواتفها الجديد المعروف isi 16 وعرف هذا النظام بميزاته الكبيرة، وتم الإعلان عنه مساء أمس الاثنين ويتوقع المستخدمون أن يتيح لهم التحديث الجديد عده مزايا من ضمن تحصين أكبر ضد من الهجمات الإلكترونية على نظام iso.

نظام iso16

نظام iOS 16 هو نظام أعتقته شركة أبل مساء يوم الاثنين يزيح العديد من المزايا التي تشمل مزايا الهجمات الإلكترونية وهو نظام التشغيل الجديد التي يكون على هاتف آيفون وتم اعتماده على إيفون 8 والأجهزة التي بعده ولم يتم تقديم هذا النظام على الإصدارات القديمة التي تكون تحت إيفون 8.

مميزات نظام التشغيل iso 16

قالت شركة أبل إن النظام الجديد يحمل خدمات جديدة في تصميم قفل الشاشة إضافة إلى إلغاء بعث الرسائل، ويستطيع المستخدم أن يختار الصورة المعروضة في وضعية الشاشة بالتزامن مع عناصر أخرى مثل حاله الطقس، ويستطيع المستخدم ضبط ما يظهر على شاشة القفل بحسب الأوقات أثناء العمل ويمكن له أن يضع صوره عندما يكون خارج الدوام لكي يحافظ على خصوصيته من الاختراق، وقتامة عن النظام الجديد إخفاء بعض التطبيقات خلال وقت العمل وحجب رسائل الزملاء عندما يكون المستخدم خارج إطار العمل.

ميزة الرسائل للنظام التشغيل iOS 16

ممكن إلى المستخدم بنظام التشغيل الجديد الخاص بشركة أبل أن يعود إلى الرسالة التي قام بإرسالها ويعدلها أو يلغيها نهائيا ولكن خلال 15 دقيقة بعد الضغط على زر الإرسال، وفي حال إذا كان المستخدم مشغولا وتلقي رسالة لا يريد التجاوب معها على الفور فإن نظام التشغيل الجديد يتيح بأن يجعل الرسالة غير مقروءة بعد.

نظام التشغيل iOS 16 يعمل على الحماية من الهجمات السبرانية

ولعل أبرز المزايا التي يشتمل عليها نظام التشغيل في هواتف آيفون وضع الإغلاق التي تساعد على حماية الهاتف من الهجمات السبرانية وقدمت شركة آبل النظام الأكثر أمانا ضد الاختراق الاتصالات والرسائل وتقسم الصور مع كافة الأشخاص الذين لا يعرفهم، ويتميز هذا الوضع آيفون كابل آخر بحيرة لا يكون الجهاز قد وقع في أيدي غير آمنة وقالت الشركة إن هذا النظام تم تصميمه المزايا الموجودة في هاتف آيفون 14 وظيفة إلى مزايا قفل الشاشة.

نظام التشغيل الخاص بأجهزة آيفون التي أطلقته آبل iOS 16 يعد من أقوى الأنظمة في الأمان حيث تم اعتماده في أجهزة آيفون من تصنيف آيفون 8 فصاعدا.