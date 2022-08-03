آخر أخبار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء أوائل الطلاب moe.gov.eg

ننشر لجميع الطلاب آخر الأخبار الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يوجد بحث واسع من قبل طلاب السنة الثالثة فِيْ جميع المدارس الثانوية، وكذلك أولياء أمورهم، دائمًا عبر google، للرَابِطْ لنتيجة الثانوية العامة 2022 برقم المقعد بمجرد الموافقة عليها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية الوطنية والتعليم الفني وسنشرح لكَمْ من خلال موقع الثقافني اخر اخبار صعود المرحَلْة الثانوية النتائج وأسماء الطلاب الأوائل.

آخر أخبار إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2022

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببيان بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 ومَوعِد إعلانها، حيث قال الوزير فِيْ تصريحات متلفزة

لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية لنتائج المدارس الثانوية لعام 2022 هذا الأسبوع. المَوعِد النهائي لإعلان نتائج البكالوريا 2022 هُو من 1 إلى 7 أغسطس.

لا تزال تصحيحات المدارس الثانوية لعام 2022 جارية وهناك حوالي 10 ملايين وظيفة فِيْ بابل يجب التحقق منها كجزء من امتحانات المدرسة الثانوية.

لم تُعرف بعد معدلات النجاح فِيْ نتائج المدارس الثانوية لعام 2022 وتعمل الوزارة على تطوير نظام للتحقق من كتابة أوراق الإجابة فِيْ المكان الصحيح.

سيتم تطبيق قواعد التراحم على بعض الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد، وعلى الطلاب وأولياء الأمور فقط القلق بشأن الاستماع لما تعلنه الوزارة عن المواعيد والنتائج، وعدم الانغماس فِيْ الشائعات والأخبار الكاذبة.

وبشأن الإشاعات حول تأخر مَوعِد نتيجة الثانوية العامة 2022، أكد وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد تأخير فِيْ إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة 2022، وأن المواعيد قد تم تقديرها بشكل صحيح من البداية. وستعلن النتائج فِيْ الوقت المناسب.

خطوات الاطلاع على نتيجة البكالوريا

تم تزويد البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برَابِطْ إلكتروني يسمح لطلاب المدارس الثانوية فِيْ عام 2022 بتلقي معلومات حول نتائجهم بمجرد توفرها.

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم رقم المقعد

يتم كتابة بيانات الطالب فِيْ الامتحانات برقم المقعد

ينقر الطالب ويعرض تفاصيل النتائج.

ستظهر النتيجة متضمنة الدرجات الخاصة بكل موضوع.

كَمْا سيتم الإعلان عن أسماء أول طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية قبل المؤتمر الصحفِيْ للإعلان عن الثانوية العامة.