آخر أخبار الأهلي موقف كولر من الدوليين في الوديات القادمة ، هنالك العديد من الأخبار التي تتعلق بأخبار نادي الأهلي منذ فترة من الوقت ، حيث في نهاية موسم 2022 في الدوري المصري ، والذي شهد خلاله العديد من الأحداث والمواقف التي احتاجت وقفة عندها ، والتي توج فيها الزمالك ببطولة الدوري ، واحتل الأهلي المركز الثالث الذي كان أبرزها ، بسبب حقبة القلعة الحمراء الأخيرة في مصر المركز الثالث كان في ثمانينيات القرن الماضي ، تابعوا معنا .

اخبار النادي الاهلي

وخلال هذه الفترة بدأت الأندية الاستعداد للموسم المقبل سواء بتشكيل أجهزة فنية جديدة أو عقد صفقات أو الكشف عن موقف اللاعبين من الإصابات، وقام مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإقالة البرتغالي. سواريس، بسبب تراجع نتائج الفريق معه، بالإضافة إلى افتقاره إلى اللمسات الفنية مع الفريق، وبعد ذلك، فِيْ الأيام الأخيرة، أعلن ريد كاسل المدرب الجديد، السويسري مارسيل. كولر، وكان تشكيل الجهاز الفني للنادي على النحو التالي –

المدير الفني – مارسيل كوهلر.

مساعد المدرب – هارالد جامبيري وسامي كومسان.

مدرب الوزن تيريان أندرياس أندويا.

تدريب حراس المرمى ميشيل يانكون.

محَلْل اداء – ياسين مكاري – تونسي.

مدير كرة القدم – سيد عبد الحفِيْظ.

صفقات المارد الأحمر

بقي النادي الأهلي لفترة طويلة، فِيْ حالة من السرية التامة بشأن العمليات، وعلى الرغم من عدم وجود الكثير منها، إلا أنها كانت عمليات يحتاجها الفريق حقًا، حيث تم التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من نادي سيراميكا كليوباترا.، وبرونوسافِيْو من نادي بوليفار البرازيلي.

مباريات ودية الفريق

أعلن كوهلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن ثلاث مباريات ودية ستقام مع فريق The Red Genius و The Intruder، وستقام المباريات بدون لاعبين دوليين، سواء كانوا محترفِيْن مثل ديانج ومعلول، أو محَلْيين. لاعبين مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي، بسبب تواجدهم فِيْ معسكر الفريق خلال الفترة الحالية، واستبعاد شادي حسين من قائمة الفريق.