يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة آخر أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 للاطمئنان على الطلاب داخل اللجان المختلفة ، وما إذا كانت هناك أي عقبات وجدوها أثناء دخولهم اللجان وتفاصيل أخرى مهمة.

اجتاحت أنباء تسريب امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022 مجموعات الغشاشين من خلال تطبيقات إلكترونية مختلفة ، لا سيما Telegram وصفحة Xiaoming المعروفة.

آخر أخبار امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي 2022

قامت مجموعات Telegram للغش بتعميم أسئلة وأجوبة امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022 ، بعد دقائق قليلة من وقت الامتحان.

وسرعان ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرد على حادثة تسريب الامتحان إلكترونيًا من خلال مجموعات الغش ، حيث تمكنت من القبض على الطالب المتورط في تصوير الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم التعامل معه بموجب القانون. محاربة الغش في الامتحانات.

آخر أخبار الامتحانات الثانوية اليوم

وفي الصباح ، تقدم الطلاب لامتحان الاقتصاد ، ثم خضعوا لامتحان الإحصاء في اللجان ، ما أثار حالة من الجدل منذ الصباح الباكر حول تسريبه.

سادت حالة من الغضب الطلاب مع انتشار أنباء تسريب امتحان الإحصاء قبل دخول اللجان ، لكن وزارة التربية والتعليم نفت الشائعات التي أثيرت حول ذلك.

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة إلى المجموع يوم الاثنين 20 يونيو حيث خاض الطلاب امتحان التربية الدينية والوطنية ، ويستريح الطلاب حتى 25 يونيو قبل بدء الامتحانات في المواد الأساسية بتاريخ الأحد 26 يونيو.