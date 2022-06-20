يريد الآباء أن يطمئنوا على أطفالهم ، وكذلك المعلمين الذين يستهدفون نجاحهم من تفوق طلابهم ، حول آخر أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم 2022 ، وهل كانت الأسئلة سهلة أم صعبة؟

تصدرت أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم الصحف ومخاوف الكثيرين خاصة العائلات التي يكون أفرادها من طلاب الصف الثالث الثانوي متسائلين عن أوضاع الطلاب داخل اللجان وحالات تسرب الامتحان وتفاصيل أخرى مهمة. .

أخبار امتحان المدرسة الثانوية اليوم

وقام “شبابيك” بجولة بين تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما يتم تداوله على طلاب المرحلة الثانوية الثالثة 2022 ، ولخص خبر امتحان الثانوية العامة اليوم في النقاط التالية:

امتحان الدين اليوم

تم تسريب امتحان الدين اليوم على مواقع الغش عبر تطبيق انستجرام ، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان ، على صفحات الغش الإلكترونية عبر تطبيق Telegram.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد تداول خبر امتحان الثانوية العامة اليوم ، بدء التحقيق في تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية.

امتحان الثانوية العامة اليوم

من بين أنباء امتحان الثانوية العامة اليوم ، تقام الامتحانات داخل اللجان المدرسية ، التي بدأت يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، في مادتي الدين والتربية الوطنية ، وستستمر حتى الثلاثاء الحادي والعشرين من نفس الشهر في الاقتصاد. والإحصاء ، فيما تبدأ امتحانات المواد الأساسية للشعبين يوم الأحد 26 يونيو من العام الجاري.

تتواصل أنباء امتحان الثانوية العامة اليوم خلال الساعات المقبلة ، حيث من المنتظر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً يوضح آخر المستجدات بخصوص تسرب الامتحانات.