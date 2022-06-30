آخر التطورات بخصوص ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن آخر أنباء التعاقد مع مدرب المنتخب المصري الأول، خلفا لإيهاب جلال، الذي أقيل في الأيام الأخيرة لسوء النتائج.

وقال شوبير في تصريحات متلفزة إن جمال علام رئيس اتحاد الكرة يمر بأزمة حقيقية بعد أن اعتذر البرتغالي باولو سوزا لتولي مهمة المنتخب المصري، خاصة بعد إنهاء جميع البنود التعاقدية، مشيرا إلى أن غاباليا كان يعاني من أزمة حقيقية. في عملية إرساله تذاكر الطائرة للمجيء إلى القاهرة.

وأشار إلى أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، استبدل بمدرب المنتخب السويسري السابق فلاديمير بتكوفيتش، حيث اتفق الجانبان على كل الأمور، لكن قبل لقاء جباليا. عضو النقابة مع أعضاء النقابة للإعلان عن ذلك، أبلغه الكروات بصعوبة تولي قيادة الفراعنة.

وختم بالقول إن الاتحاد المصري في طريقه لتجنيد مدرب أجنبي شاب لديه الطموح لتحقيق إنجازات وتطوير اللاعبين في الفترة المقبلة مع الفراعنة.

وقاد إيهاب جلال المنتخب المصري لكرة القدم، في 3 مباريات فقط، بداية من غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث فاز بهدف دون رد.

على الرغم من هزيمتهم من قبل إثيوبيا بثنائية دون إجابة في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وخسروا في آخر مباراة ودية مع المنتخب الوطني، أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف مقابل واحد، والتي من أجلها كان مجلس إدارة قرر اتحاد الكرة بقيادة جمال علام إقالته.