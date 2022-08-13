آخر المستجدات بخصوص أزمة اشتباك ياسر إبراهيم مع مشجع بالمنصورة

كشف محمد شاهين مهاجم بورتو السويس وصديق ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، عن آخر الأخبار بشأن مواجهة لاعب الأحمر مع أحد الأشخاص الذين هاجموه.

وكتب محمد شاهين، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فضلت الصمت وأخبر كل الناس أنه بذيء وأقول، لأننا جميعًا ننشر هذا، لكن نأخذ ربنا على محمل الجد في كلامك. . “

وأضاف “قبل أن تسمع أي كلمة سأحرص على أول كلمة دون الخوض في التفاصيل”.

وتابع “ما فعلته يا بني أنك سلمت السجل لأكل لقمة رجل فقير وعائلته الحاكمة. هذا يشير إلى أصل وتربية يصعب العثور عليها في هذا الوقت. أحبوا. لم يبدأ شيء، أقسم بالله “.

دخل ياسر إبراهيم في شجار بالأيدي مع أحد المشجعين في المنصورة بعد أن اعتدى عليه وصدر تقرير بالحادثة، لكن لاعب الأهلي تخلى عن الرقم القياسي لإنهاء الأزمة رسميًا.