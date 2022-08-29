قال الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، إن العالم يجب أن يستمر فِيْ استخراج النفط والغاز للحفاظ على الحضارة، مع تطوير مصادر مستدامة للطاقة.

قال ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، على هامش مؤتمر للطاقة فِيْ مدينة ستافنجر الجنوبية بالنرويج فِيْ الاثنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على النرويج مواصلة التنقيب عَنّْ النفط والغاز، قال ماسك “أعتقد أن بعض عمليات التنقيب الإضافِيْة لها ما يبررها فِيْ الوقت الحالي”.

وأضاف “من أكبر التحديات التي واجهها العالم على الإطلاق هُو الانتقال إلَّى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام”. “سيستغرق هذا عدة عقود حتى يكتمل”.

وقال ماسك إن توليد طاقة الرياح البحرية فِيْ بحر الشمال، جنبًا إلَّى جنب مع حزم البطاريات الثابتة، يمكن أن يصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة … ويمكن أن يوفر “مصدرًا قويًا ومستدامًا للطاقة فِيْ فصل الشتاء”.

كَمْا أعرب ماسك عَنّْ مخاوفه بشأن معدلات المواليد، مرددًا تعليقات أدلى بها على تويتر أواخر الأسبوع الماضي حول مخاطر “الانهِيْار السكاني”.

قال ماسك “من أقل الأمور التي يجب القلق بشأنها وضوحًا هُو معدل المواليد، وأعتقد أنه من المهم للناس أن ينجبوا عددًا كافِيًْا من الأطفال لدعم الحضارة حتى لا نتناقص”.

يشارك Elon Musk فِيْ مؤتمر Offshore Northern Shore 2022 (ONS) فِيْ ستافنجر، النرويج، والذي سيعقد فِيْ الفترة من 29 أغسطس إلَّى 1 سبتمبر 2022.

تم الإعلان عَنّْ ظهُور ماسك فِيْ مؤتمر ONS 2022 من قبل منظمي الحدث أنفسهم. التصنيع فِيْ أوكرانيا وأفكاره الثاقبة للغاية حول صناعة الطاقة.

إلَّى جانب إيلون ماسك، سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الحاضرين فِيْ المؤتمر.

كَمْا حذر الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla من مخاطر السماح لصناعة النفط والغاز باستنفاد مواردها الأحفورية على الأرض فِيْ 2014 ONS، وفقًا لـ teslarati.

وسط الحرب الروسية الأوكرانية، علق ماسك على تويتر أنه يجب زيادة إنتاج النفط والغاز، على الأرجح كوسيلة لمساعدة الصناعة على البقاء على الرغم من أي مشاكل ناشئة عَنّْ استخدام الوقود الأحفوري من روسيا.