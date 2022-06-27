آخر تطورات إصابة طارق حامد في الزمالك

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن آخر المستجدات في إصابة طارق حامد نجم فريق الزمالك الكروي الأول، والذي عانى في الفترة الماضية، وهو ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع الفارس الأبيض عدة مرات. المباريات الأخيرة.

وأكدت هذه التقارير أن اللاعب خضع، السبت الماضي، لفحص طبي جديد داخل إحدى المستشفيات الكبرى، بناءً على رغبة الدكتور محمد أسامة، للحصول على تقرير طبي جديد عن حالته الصحية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن اللاعب كان حاضرا بشكل طبيعي في تدريب الزمالك أمس وخضع لتدريب تأهيلي بالصالة الرياضية، حيث لم يتلق النجم المصري إشعارا رسميا بإحالته للتحقيق في سياق أزمة غيابه الأخيرة لفترة طويلة. . للمشاركة في تدريب جماعي في White Castle بعد السفر إلى إسبانيا.

وفي سياق متصل، دخل البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، في أزمة كبيرة مع إدارة القلعة البيضاء بسبب الاتفاقات الجديدة.

وقال الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة على برنامجه “Box to Boo Kiss” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن إدارة الزمالك ترفض تسليم الأمر برمته للمدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، وتتنقل حاليا. إلى الأمام. للتمييز بين بعض اللاعبين والحصول على توقيعهم.

وأضاف شبانة أن الثنائي طليعة مرمى الجيش محمد بسام ولاعب غزل المحلة عبده يحيى لم يتم اختيارهما من قبل فيريرا في المقام الأول، مشيرا إلى أن فيريرا في الوقت نفسه طلب أن تكون الصفقات الجديدة بموافقتك الشخصية والمباشرة. وعدم السماح بإحضار أي لاعب دون اختيارك.