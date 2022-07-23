آخر تطورات قضية اتحاد جدة مع الشباب بسبب شراحيلي

كشفت تقارير إعلامية، عن آخر مستجدات قضية نادي الاتحاد جدة مع الشباب السعودي، بسبب المدافع أحمد شراحيلي.

وكان أحمد شراحيلي قد انتقل إلى فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن رفض تجديد عقده مع الليث.

وكان اتحاد جدة قد أعلن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عن تعاقده رسميًا مع أحمد الشراحيلي، للانضمام إلى الفريق من الموسم الجديد.

تقدم نادي الشباب السعودي بشكوى ضد الاتحاد، بعد أن اكتشفوا وجود مفاوضات بين الاتحاد واللاعب، خلال مدة عقده مع الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية تفاصيل جلسة الاستماع للاعب أحمد شراحيلي، الذي نفى استلام أموال قبل أو بعد دخول الفترة المجانية لفريق كرة القدم الأول بنادي الشباب.

وأبدت شراحيلي استعدادها لتسليم حساباتها المصرفية للتحقق منها في الأشهر الثمانية الماضية.