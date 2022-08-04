آخر تطورات مفاوضات سيمبا مع الأهلي لاستعارة ميكيسوني

كشف الصحفي أمير هشام، عن آخر التطورات في المفاوضات بين نادي سيمبا والنادي الأهلي، للحصول على خدمات لويس ميشوني على سبيل الإعارة.

وأكد هشام في تصريحات إذاعية أن المفاوضات بين نادي سيمبا التنزاني والنادي الأهلي توقفت في الساعات القليلة الماضية، من أجل استعارة الموزمبيقي لويس ميكسوني لاعب الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أن الأهلي لا يهتم برحيل اللاعب خاصة أنه بعيد عن مستواه وهناك رغبة في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وأشار إلى أن الأهلي أعطى الضوء الأخضر لسيمبا للتفاوض مع لاعبه السابق، لكن ميكسوني اشترط أن يتقاضى نفس الراتب داخل الحلبة من أجل التوقيع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب التنزاني يرى أن مطالب اللاعب صعبة، خاصة وأن ميزانيته ليست بحجم النادي الأهلي، لذلك أوقفوا المفاوضات حتى نهاية الموسم في مصر.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.