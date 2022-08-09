آخر صورة للنجمة أوليفِيْا نيوتن-جون قبل وفاتها.. وزوجها يكشف عَنّْ أمنيتها

تلقت الصورة الأخيرة للنجمة أوليفِيْا نيوتن جون قبل وفاتها ردود فعل شديدة بعد رحيلها أمس الاثنين 8 أغسطس 2022 عَنّْ عمر يناهز 73 عامًا من منزلها فِيْ جنوب كاليفورنيا بعد معركة طويلة ضد السرطان.

آخر صورة ظهرت فِيْها المغنية والممثلة الأسترالية بصحة جيدة كانت فِيْ 18 أبريل، عَنّْدما ظهرت واقفة فِيْ حديقتها بابتسامة مشرقة محاطة بمجموعة من عباد الشمس الأصفر.

كانت الصورة التي نشرتها أوليفِيْا على حسابها على Instagram، والتي يعتقد أنها الأخيرة لها، فِيْ عيد الفصح فِيْ أبريل الماضي، وعلقت قائلة “أتمنى للجميع عيد فصح سعيدًا فِيْ يوم الربيع الجميل هذا”.

وبمجرد إعلان وفاتها أمس، عاد 655 ألف متابعين لها إلَّى تلك الصورة للتعليق عليها مرة أخرى، لكن هذه المرة بكلمات حزينة عبروا فِيْها عَنّْ حبهم لها وعَنّْ أسفهم وحزنهم على وفاتها.

وقالت إحدى متابعيها، سوزان شاند، فِيْ تعليق نشرته على الصورة بعد رحيل النجمة العالمية “نحبك يا أوليفِيْا. أنت الآن محاط بزهُور عباد الشمس بالروح”. لقد جلبت الكثير من الفرح والضوء إلَّى حياة الجميع “.

وعلقت أخرى من إسبانيا، لورينا أوجاز كالديرون “ارقد بسلام، مغنية غير عادية وشخص جميل”، بينما قال متابع ثالث “الصورة الأخيرة … وداعا ديفا، سنذكرك دائما”.

تم الإعلان عَنّْ وفاة أوليفِيْا نيوتن جون، المولودة فِيْ بريطانيا وترعرعت فِيْ أستراليا، فِيْ بيان نُشر على حسابها على إنستغرام مصحوبًا بصورة لها، قائلة إنها “توفِيْت بسلام” فِيْ بلادها. المنزل “محاط بالعائلة والأصدقاء.

وقع البيان جون إيسترلينغ، زوج النجمة الحائزة على أربع جوائز جرامي، والذي كشف أن آخر رغبة أوليفِيْا كانت التبرع لجمعية السرطان الخيرية بدلاً من تقديم الزهُور.

تم تشخيص إصابة نيوتن-جون بسرطان الثدي لأول مرة فِيْ عام 1992 وخضعت لعملية استئصال جزئي للثدي، مما سمح لها بمواصلة حياتها كالمعتاد، لكن المرض عاد إليها فِيْ عام 2013 وفِيْ عام 2017 ساء وانتقل إلَّى ظهرها.

وجاء فِيْ بيان الأسرة “نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية”. كانت أوليفِيْا رمزًا للنصر والأمل لأكثر من 30 عامًا وهِيْ تشارك رحلتها مع سرطان الثدي “.