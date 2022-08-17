آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2022 مصر، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر بإصدار الموعد الرسمي لطلبات التظلم لطلبة الثانوية العامية، ومن جهته أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية ان نتائج التظلم للطلبة التي تم تقديمها تمت مراجعتها بشكل تفصيلي وبالشروط المعلنة من الوزارة، وقالت الوزير ان الموعد النهائي لطلبات التظلم ستصدر في الثامن عشر من أغسطس لهذا العام، ومن خلال موقع العرب اليوم سنقدم لكم كافة المعلومات الهامة حول نتائج التظلم لطلبة الثانوية العامة في مصر.

آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2022 مصر

قامت وزاره التربية والتعليم العالي في مصر بإصدار الموعد النهائي لطلبات التظلم لطلبه الثانوية العامة من العام 2022، حيث اصدر وزير التربية والتعليم العالي في مصر القرار النهائي بإصدار اخر نتائج طلبات التظلم في هذا العام وسيقوم الطالب بإرفاق الطلب الخاص من خلال التقديم الالكتروني او عن طريق الذهاب الى احد فروع التربية والتعليم في الجمهورية المصرية وتقديم طلب التظلم بالمادة التي احس بانه ظلم فيها.

مواعيد طلبات التظلم 2022

سيستمر فتح باب التقدم لطلبات التظلم لنتائج الثانوية العامة في مصر من هذا العام 2022 وذلك بعد شروط معينه أصدرتها وزاره التربية والتعليم ومنها يتم دفع مبلغ 300 جنيه مصري للمادة الواحدة من خلال احد منافذ الدفع في الجمهورية مثل (البريد المصري او الفوري او الوقت او يجي باي او موقع سداد او ضامن او امان او مصاري ) وغيرها من المواقع المختصة في الدفع البنكي، وبعد الدفع سيقوم الطالب بالدخول الى الموقع واختيار المادة التي يريد التظلم فيها فذلك مع متابعه من الموقع بشكل يومي لمعرفه عقد التظلم والكشف عنه.

الموعد النهائي لطلبات التظلم مصر 2022

سيكون الموعد النهائي لطلبات التظلم لنتائج الثانوية العامة في مصر في يوم الثامن عشر من أغسطس الجاري، ويمكن للطالب التقدم للتظلم يدويا او عن طريق البريد الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم باستخدام وسائل الدفع المصرفية التي تم ذكرها في الفقرة السابقة ويكون الدخول الى الموقع من هذا الرابط.

بعد دفع الرسوم سوف يلتزم الطالب الدخول الى الموقع باختيار المادة التي يريد تظلم فيها وسيكون المتابعة من الوزارة بشكل يومي لمعرفه موعد ومكان التظلم الخاص بالطالب للاطلاع على النتيجة يدويا من خلال التقدم عبر الموقع.