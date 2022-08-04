“آخـر المستجدات” هُنا رَابِطْ نتيجة الثانوية العامة 2022 .. الإعلان عن النتيجة وأسماء الأوائل فِيْ هذا المَوعِد والاستعلام بالرقم الامتحاني

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة وشيكة، وأكد أن أعمال الإصلاح والتدقيق ما زالت مستمرة حتى الآن. تأخرت النتيجة بسبب الفحص الشفاف لنتيجة الثانوية العامة، وسيتم الإعلان عن أسماء أول نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ اليوم السابق ليوم إعلان النتيجة، طالما يتم رفع النتيجة على الإنترنت للتشاور معها. حالما يوافق الدكتور طارق شوقي على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 للطلاب على مستوى جمهُورية مصر العربية من قبل أ.

أدخل رَابِطْ الموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ثم اكتب الاسم الكامل للطالب أو الطالب للحصول على النتيجة.

اكتب رقم المقعد.

ثم عليك أن تختار القسم الذي تنتمي إليه بين الأدبي أو العلمي.

ثم حدد المقاطعة التي تقيم فِيْها.

فِيْ النهاية، انقر فوق عرض النتيجة لتظهر لك النتيجة على الفور.

شكاوى النتائج الثانوية 2022

أفرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مَوعِد تقديم الشكاوى بشأن نتيجة البكالوريا وآلية تقديم الشكاوى، حيث يتم فتح الشكوى بعد 15 يومًا من اليوم الثاني لإعلان نتيجة البكالوريا 2022.

تم توضيح الضوابط اللازمة لتقديم الشكاوى وهِيْ

يتم تحديد المواد التي يرغب الطالب فِيْ تقديم شكوى إلكترونية لها لتقديم طلب شكوى المدرسة الثانوية.

سيتم بعد ذلك دفع رسم قدره 300 جنيه مصري للأمر المرفوض.

على أن تودع حقوق المطالبة فِيْ حساب صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية بنقاط التحصيل التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يتم إرسال نسخة من البطاقة مع أصل البطاقة لعرضها وكذلك للولي الأمر.

يحظر مرافقة أستاذ المادة عند الرجوع إلى ورقة الإجابة وورقة بابل أثناء الشكوى، ويمكن للطالب الحضور بمفرده أو برفقة معلمه.

بيان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بيانا بشأن التحويلات لأقسام تربوية محددة فِيْ لجان المرحَلْة الثانوية، وجاء البيان على النحو التالي

يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بالتحويلات إلى أقسام تعليمية محددة فِيْ اللجان العامة للمرحَلْة الثانوية الأربعاء 3 أغسطس 2022 فِيْ إطار رغبة الدولة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل خاص فِيْ ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين طلابنا وخاصة بين من يطلبون التقدم لامتحان استكَمْال شهادة البكالوريا العامة، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بعدم قبول أي تحويل من “المدارس الرسمية أو الخاصة” إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا. وأوضح الوزير أن طلبات التحويل بين إدارات المحافظات المذكورة أعلاه لن تقبل إلا بعد عرضها على الهِيْئة المشكلة فِيْ الديوان العام للوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ودمج عضو الجمعية العمومية. تقوم إدارة الشؤون القانونية وعضو المديرية العامة للتعليم الخاص بة جميع مستندات التحويل لتقرير الموافقة على التحويل أم لا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تسبب فِيْ عدم تنفِيْذ التعليمات. جاء ذلك بناءً على المذكرة التي قدمها الدكتور رضا حجازي نائب وزير الشؤون التعليمية ونائب رئيس الامتحانات الثانوية العامة للجان الإدارة والنظام والإشراف، بناءً على طلبات التحويل العديدة من طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء العالم. تقدم الجمهُورية للامتحانات داخل لجان المرور لبعض الإدارات التعليمية. بأعداد كبيرة وخلافا للقدرة المدرسية المقررة. يستند هذا القرار إلى فرضية اعتبار شهادة الثانوية العامة شهادة عامة لتحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل فِيْ الإشراف على أعمال الامتحانات فِيْ سير العمل بالامتحانات. امتحان المدرسة الثانوية فِيْ بعض الإدارات التربوية مما سيترتب عليه ضرر جسيم نتيجة انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ة العمل المنجز اليوم

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تستكَمْل السيطرة المركزية على المدرسة الثانوية بالمدينة التعليمية فِيْ 6 أكتوبر الجاري جميع أعمال ة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم.

سيتم تحديد أسماء أفضل طلاب الثانوية العامة على مستوى الشعب على مستوى الجمهُورية، وبعد ذلك سيتم طباعة النتائج وعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمصادقة عليها.

لا تزال نتيجة الثانوية العامة 2022 معلقة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة فِيْ الساعات القليلة المقبلة، طالما أنها تظهر عند الفجر فِيْ بداية الأسبوع المقبل، حتى تطبع القوائم لنتائج الثانوية العامة. تمت الموافقة عليها. بموافقة وزير التربية والتعليم الدكتور شوقي. ، بحيث يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل قبل تاريخ إعلان النتيجة، بحيث يتم إعلان النتيجة ورفع النتيجة أونلاين على موقع الوزارة، ويتم استخراج النتيجة مع رقم المقعد.