آسيا عاكف تتخذ قرارا جديدا بشأن ملابسها.. وتعلق لم أعد أخاف منكَمْ

قررت الفاشية الكويتية آسيا عاكف الشمري، الخروج عَنّْ صمتها وكشف خطوتها الجديدة بخصوص ملابسها، مؤكدة أنها ارتدت ملابس قصيرة وكاشفة بعيدًا عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي خوفًا من أحكام وانتقاد متابعيها.

شارك عاكف الخبر مع متابعيه عبر مقطع فِيْديو نشره على حسابه على إنستجرام من داخل أحد المطاعم، مرتديًا قميصًا أزرق بأكَمْام كشف عَنّْ وشومه على ذراعيه، كَمْا جاء بفتحة طويلة فِيْ الصدر على شكل حرف V. الذي نسقته. فِيْ تنورة قصيرة بخطوط أفقية، مع تصفِيْف شعرها فِيْ ضفِيْرتين جانبيتين. .

وقالت فِيْ الفِيْديو “دائمًا ما أرتدي التظليل … فِيْ كل مرة تراني مختبئًا على الإنترنت، أريد أن أقول إنني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها، وكنت خائفًا منك، لكن الآن أنا لست خائفا. فِيْ هذه الحالة، الأمر أسهل، أعَنّْي مرتاح نفسيا الآن، وخاصة اللباس. “

وأشارت آسيا إلَّى أنها كانت تدرك أن فستانها فِيْ الماضي كان مختلفًا تمامًا عَنّْ الفستان الذي ترتديه اليوم، لكنها أوضحت أنها كانت ترتدي تلك الملابس، لكن سرًا، وأرسلت رسالة إلَّى كل من لم يرتدها. مثل فستانها “إذا كنت لا تحب كَيْفَ تلبس.”

انقسم رواد الشبكات الاجتماعية بين النقاد والمدافعين، فالبعض رأى أن ما تفعله آسيا هُو حرية شخصية، والبعض الآخر مستاء من الوضع الذي وصلت إليه، وكتب أحدهم “لا أعرف متى سيقتنع بعض العرب بأن يوم يقلدون الاجانب يبدون سخيفِيْن وكبدهم يدور وهذا غير لائق “. علينا أن نتظاهر (بأننا نعيش على الأرض، فنحن مفترون، ولسنا فاقدين للوعي).

وأضافت أخرى “من الواضح أنها غاضبة من نفسها عَنّْدما قالت إنها فِيْ نبرة حزن وندم على وضعها الحالي”.

من ناحية أخرى كتب أحد المتابعين “لا أحد يلوم أحداً فِيْ هذا العالم، وإذا كان حزينًا أو مضايقات، فهناك أسباب لنا، وفِيْ النهاية لا نسمي أحدًا، ولا أحد يعرف ما هُو شخص. يشبه. والله يسهّلها ويحرر كل إنسان “.

قبل عدة أسابيع، فاجأت عاكف متابعيها بخبر انفصالها عَنّْ زوجها ومواطنها أحمد الشمري، بعد أكثر من 11 عامًا من الزواج. ظهرت فِيْ مقطع فِيْديو تحدثت فِيْه عَنّْ استقرارها فِيْ شقتها الجديدة، مشيرة إلَّى أنها غادرت منزل زوجها، وشاركت فِيْه فِيْ تفاصيل بنائه وتصميمه.

وقالت آسيا الشمري عبر حسابها الشخصي على سناب شات “لكنني أردت أن أفتح الموضوع معك وأن أشرب فِيْ نفس الوقت. الآن أنا على دراية بتخطيط المكان الجديد. هذه شقتي. على أي حال، أشعر الآن بالارتياح وأدرك أنني بدأت شيئًا جديدًا بنفسي “.

وتابع “فِيْ كل مرة أصور فِيْها الشقة، تكون الردود مفجعة بعض الشيء ولا أفتح هذا الموضوع معك، لذلك أقدر وأؤيد احترامك لخصوصيتنا، لكن هذا مكاني الآن”. وسيتحقق مكاني “.

يشار إلَّى أن آسيا تزوجت أحمد البلوشي فِيْ 3 نوفمبر 2011، ولديهما ولدان هما آدم ونوح.