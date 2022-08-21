آلام أسفل البطن لماذا توجعكِ منطقة الحوض والمهبل

معظم النساء يعانين من آلام الدورة الشهرية. لكن هناك آلام غير مرتبطة بالدورة الشهرية يمكن أن تكون أكثر إزعاجًا ويجب ألا تتجاهلها. يمكن أن يأتي الألم من المهبل (العضو الداخلي) أو من الشفتين والجلد الذي يتكون منه الأعضاء التناسلية الخارجية.

يختلف سبب كل نوع من أنواع الألم تمامًا. لذلك يجب عليك الذهاب للطبيب وعدم ترك القلق لأن العلاج قد يكون أبسط مما تعتقد.

التهابات الأعضاء التناسلية الخارجية

هذا النوع من العدوى، كَمْا يقول الخبراء فِيْ عيادة كليفلاند، ناتج عَنّْ عدوى الخميرة والهربس التناسلي. تسبب عدوى الخميرة التورم والحكة والألم، خاصة أثناء الجماع أو التبول، ويمكن أن تسببها المضادات الحيوية. الهربس مرض ينتقل عَنّْ طريق الاتصال الجنسي ويسبب تقرحات مؤلمة تستمر لمدة أسبوعين ويؤدي ملامسة البول إلَّى تفاقم الانزعاج.

يمكن للأمراض الأخرى المنقولة جنسياً مثل السيلان والكلاميديا ​​وغيرها أن تسبب الألم والحكة والحرقان. فِيْ كثير من الحالات، يمكنك علاج عدوى الخميرة بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، لكن استشر طبيبك إذا استمرت المشكلة.

ألم الفرج

يمكن لطبيبك تشخيص هذه الحالة إذا كنت تعانين من ألم فِيْ الفرج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. السبب غير معروف، لكنه يسبب ألم الجماع، وحرقان، وخز، وحكة.

يمكن أن يؤثر التهاب الأعضاء الأنثوية حقًا على حياتك لأنك ستتجنب العلاقة الحميمة وترتدي أنواعًا معينة من الملابس.

يمكنك تخفِيْف الأعراض عَنّْ طريق ارتداء ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية، وتغيير الملابس بعد التمرين، واستخدام الليدوكائين الموضعي لتخفِيْف الألم أثناء ممارسة الجنس. يمكن للأدوية الموضعية والفموية التي يصفها طبيبك علاج هذا المرض.

أكياس بارثولين

تتطور هذه الأكياس عَنّْد انسداد غدد بارثولين المسؤولة عَنّْ تزييت المهبل. العديد من تكيسات بارثولين غير مؤلمة ولا تتطلب علاجًا دائمًا. لكن هذه الكتل الرفِيْعة عَنّْد فتحة المهبل يمكن أن تمتلئ بالصديد وتكون مؤلمة دائمًا إذا كان هناك التهاب.

يمكن تجربة حمامات الماء الدافئ لتخفِيْف الانزعاج. إذا استمر الألم أو التورم، فاستشر طبيبك لأن الجراحة أو المضادات الحيوية قد تكون ضرورية.

بطانة الرحم

يحدث عَنّْدما تنمو بطانة الرحم فِيْ مناطق أخرى من الحوض. يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا فِيْ المنطقة بأكَمْلها وألمًا شديدًا أثناء الجماع، كَمْا يمكن أن يسبب العقم. تشمل الأعراض الأخرى

حركة الأمعاء المؤلمة

بول مؤلم

إعياء

غثيان

إمساك

إسهال.

يزداد الألم سوءًا أثناء الحيض.

تظهر العديد من الدراسات أن هناك خطر ضئيل للإصابة بسرطان المبيض لدى النساء المصابات بهذا المرض. أكثر أعراض سرطان المبيض شيوعًا هِيْ

آلام المعدة المستمرة

ضربة مستمرة

التبول المتكرر أو العاجل

صعوبة فِيْ الأكل أو الشعور بالشبع بسرعة أكبر.

تساعد مسكنات الألم المنتظمة فِيْ تخفِيْف الأعراض. ولكن إذا استمر الألم، فقد يقترح طبيبك العلاج الهرموني أو الجراحة، بما فِيْ ذلك استئصال الرحم.

مشاكل قاع الحوض

يمكن أن تؤدي هذه المشاكل إلَّى الشعور بالألم أثناء الجماع وخلل فِيْ وظيفة الجهاز البولي والأمعاء. تتعدد أسباب آلام قاع الحوض، ويمكن أن تكون ناجمة عَنّْ متلازمة احتقان الحوض (تشبه الدوالي، ولكن فِيْ الحوض) وتهِيْج العصب الفرجي (أحد الأعصاب الرئيسية فِيْ الحوض).

أخيرًا، يمكن أن يساعد تحديد نمط الألم الذي تشعر به طبيبك فِيْ معالجته. راقب الأعراض واستشر الطبيب فِيْ أسرع وقت ممكن، وإذا لم تلاحظ تحسنًا، فاستشر أخصائيًا.