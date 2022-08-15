آلب نافروز يحظى بلقب الأكثر وسامة فِيْ تركيا.. ومفاجأة بشأن بوراك أوزجفِيْت

فاجأ أحد استطلاعات الرأي العام بعد أن احتل الممثل التركي الشهِيْر ألب نافروز المرتبة الأولى فِيْ قائمة أكثر المشاهِيْر وسامة فِيْ تركيا، بينما لم يكن الممثل بوراك أوزجيفِيْت، المعروف فِيْ المنطقة العربية باسم “بقلاوة” بسبب جمالها، فِيْ القائمة الأولى.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع Kızlarsoriyor.com التركي، أن الممثل عيتاش شماز فِيْ المركز الثاني وكرم بورسين فِيْ المركز الثالث، رغم توقع معجبيه أن يحل بالمركز الأول وكَيْفَانج تاتليتوغ رابعًا.

وبالعودة إلَّى حامل المركز الأول ألب نافروز، أكدت مصادر تركية أنه سيتألق فِيْ مسلسل جديد، وأن النجم التركي بورغو أوزبيرك يمكن أن يشارك فِيْ الدور القيادي، دون الكشف عَنّْ تفاصيل أخرى تتعلق بالوظيفة.

أخيرًا، أظهر ألب لحيته بالاحتفاظ بشاربه، وقيل إن سبب ظهُوره هُو إعداده للوظيفة التالية، الأمر الذي تطلب منه هذا المظهر.

ورد أن ألب على علاقة عاطفِيْة مع الممثلة عائشة توران، حيث بدأت علاقتهما خلف كواليس مسلسل “حكاية الجزيرة” الذي استضافوه معًا. وخلال مقابلة صحفِيْة، أكد ألب هذه العلاقة العاطفِيْة قائلاً أصدقاء وشركاء جيدون فِيْ مسلسل حكاية الجزيرة، ثم تحولت صداقتنا إلَّى مرحلة أخرى وعلاقتنا تسير على ما يرام ونحن سعداء للغاية “.

لم يحظ المسلسل بنجاح كبير وردود إيجابية، رغم أنه تم الترويج له بشكل كبير بسبب انخفاض معدلات المشاهدة. أوقفه منظمو المسلسل التركي “حكايات الجزيرة” فِيْ الحلقة 25 لأنه لم يحقق نسبة عالية.

من جهته، اشتاق الممثل كَيْفَانج تاتليتوغ لمعجبيه قبل أيام لعرض فِيْلمه “يوم العشاق”، أو “مهرجان تروبادور”، عبر “نتفليكس” خلال شهر سبتمبر.

أما بالنسبة لـ Aytaş Şaşmaz، فهُو على علاقة رومانسية مع Cemre Baysal، الذي احتفل سابقًا بعيد ميلاده الثالث والعشرين فِيْ مجموعة أفلام سلسلة Game of Fortune، حيث قال له فِيْ ذلك الوقت “عيد ميلاد سعيد، سعيد بوجودك، أجمل قلب فِيْ العالم “.