آلب نافروز يرد على أنباء وقوع أزمة مع حبيبته آيتشا توران بهذه الصورة

نفى الفنان التركي ألب نافروز بشكل غير مباشر الشائعات التي انتشرت فِيْ الساعات الأخيرة عَنّْ وجود خلافات بينه وبين عشيقته الفنانة التركية عائشة عائشين توران.

وثق ألب صورة بالأبيض والأسود مع صديقته عبر ميزة Instagram، مؤكدة التوافق التام بين العاشقين.

أرفق ألب الصورة بتعليق يقول “دخلت عيشا أيضًا فِيْ أزمة، مما يعَنّْي أنها دخلت فِيْ نوبة من الضحك، لتأكيد سخرية من الأمر”.

تلقت الصورة رد فعل كبير من جمهُور الثنائي الذي أشاد بعلاقتهما معًا، متمنياً لهما التوفِيْق والعمل الدرامي الذي سيوحدهما قريبًا.

زعمت تقارير مختلفة فِيْ الصحافة التركية حدوث أزمة بين ألب وصديقته بعد أن شعر بالغيرة عَنّْدما ذهب إلَّى موقع تصوير Icha لمسلسله الجديد، وأجبره السيناريو على الاقتراب من Ekin Koç.

يذكر أن علاقة ألب وعائشة بدأت من وراء كواليس مسلسل “حكاية الجزيرة” الذي استضافتهما معًا، وخلال لقاء صحفِيْ أكد ألب هذه العلاقة العاطفِيْة قائلاً “كنا أصدقاء وشركاء جيدين فِيْ مسلسل حكاية”. .. الجزيرة ثم تغيرت صداقتنا إلَّى مرحلة أخرى وعلاقتنا تسير على ما يرام. نحن سعداء جدا”.

لم يلق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولا ردودًا إيجابية، على الرغم من الترويج له بشكل كبير بسبب انخفاض معدلات المشاهدة.

أوقفه منظمو المسلسل التركي “حكايات الجزيرة” فِيْ الحلقة 25 لأنه لم يحقق نسبة عالية.

يُذكر أن مسلسل “قِصَّة جزيرة” تدور أحداثه حول فتاة اسمها “يونيو”، ترغب فِيْ الحصول على ترقية فِيْ وظيفتها، لكن رئيسها يشترط لها، وهُو أن تذهب إلَّى جزيرة وتنتقل إليها. العثور على معلومات حول الشخص الذي يرفض بيع أرضه.

وعلى الصعيد الفني أيضًا، أكدت مصادر تركية أن ألب نافروز سيمثل دور البطولة فِيْ مسلسل جديد، وأن النجم التركي بورغو أوزبيرك يمكنه المشاركة فِيْ الدور القيادي، دون الكشف عَنّْ تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل.

حلق ألب لحيته مؤخرًا مع الاحتفاظ بشاربه.