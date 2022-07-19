آليات عودة العمرة في ورشة عمل لرئاسة الحرمين

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ورشة عمل (آليات إعادة العمرة بعد حج 1444).

آليات العمل

وتأتي الورشة لبحث آليات العمل والتنسيق بين الطرفين لتقديم أفضل الخدمات وتنظيم تدفق الحجاج إلى المسجد الحرام ابتداء من مطلع العام الهجري وفق توجيهات وتطلعات الحكماء. القيادة بارك الله فيك.

رحب مساعد أمين المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية والسكرتير المساعد لرئيس الجمهورية للخدمات والشؤون الميدانية وإنجاز حماية البيئة محمد الجابري بالمشاركين وأكد أن الرئاسة أعدت كافة الإجراءات والدخول و بوابات الخروج للحجاج. وذلك لتنظيم وضمان سلامة وأمن حجاج البيت القديم.

التنسيق بين رئاسة الجمهورية والحج والعمرة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة عبدالعزيز الوزان، أن التنسيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة هو الوصول وتقديم الخدمات للحجاج بالتزامن مع بداية الموسم، مشيرا إلى أن هدفنا هو استقبال أكثر من (10) ملايين حاج بنهاية العام، وأن الوزارة تتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تدفق حجاج العمرة إلى المسجد الحرام.

استعرض نائب وكيل الوزارة للترويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين، الخطط التشغيلية للرئاسة، والتي تعمل فيها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مبينا ساعات الذروة التي شهدتها الرئاسة، مبينا توفيرها لـ استقبال الحجاج والزوار في البيت القديم.

وأشار المهندس نزار إلى أن الرئاسة ستعمل على تنظيف الفناء والدور الأرضي للحجاج من أجل الاستفادة والسماح للحجاج بأداء عبادتهم بهدوء وراحة، وأوضح أن جداول المجموعات من الحجاج وسيتم تجهيز الحشد والطابق الأول لغير الحجاج.