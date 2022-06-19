آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الجوال 1443 بدون أبشر

يرغب العديد من سائقي السيارات في المملكة العربية السعودية في معرفة آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية دون اللجوء إلى منصة أبشر الإلكترونية 2022 ، بسبب صعوبة التعامل مع منصة أبشر ، وأشارت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة إلى ذلك. هناك عدة خطوات يمكن من خلالها الاستفسار عن المخالفات بدون أبشر ، وهناك أيضًا أرقام مختلفة للاستعلام عن المخالفات المرورية ، والتي يمكنك استخدامها عندما تريد معرفة ما يجب عليك فعله بالمخالفات بعيدًا عن الدخول إلى المنصة.

آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر جوال 2022 بدون أبشر

عليك أولاً الاتصال بالرقم التالي 989.

ثم اتبع الأوامر الصوتية التالية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

انقر فوق رقم 1 لاختيار العربية.

ثم انقر فوق رقم 1 مرة أخرى لاختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم انقر فوق رقم 1 مرة أخرى لاختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. أدخل رقم السجل المدني المطلوب منك.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك متبوعًا بالكود التالي #

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك متبوعًا بالكود التالي # اتبع التعليمات الصوتية بعد ذلك ، وستصلك رسالة نصية بتفاصيل المخالفات المرورية المتعلقة برقم السجل المدني.

ما هي الأرقام للاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة؟

بالإضافة إلى الرقم السابق ، هناك أرقام أخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية ، قدمتها وزارة الداخلية لتسهيل الأمر على المواطنين والمقيمين السعوديين:

00966114419688

920002005

حيث تتوفر تلك الأرقام السابقة للتواصل معهم في الأوقات التالية من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والثلاثين يوميًا ، ويمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية إلى الرقم التالي 88993 مع رقم الهوية أو رقم الإقامة وتفاصيل سيتم إرسال جميع المخالفات المرورية على مركبتك المطلوب دفعها.

الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية

تتبع الإدارة العامة للمرور في المملكة إدارات الخدمات العامة وترتبط مالياً وإدارياً بمديرية الأمن العام في المملكة. تأسست عام 1961 ويقع مركزها الرئيسي في الرياض. هناك العديد من المهام التي يتعين على الإدارة العامة للمرور القيام بها ، منها: