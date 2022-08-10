آلية الاطلاع على عدم الأهلية في سكني وتقديم الاعتراض

وأكد برنامج سكني أن المستفيد يمكنه الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي، ويمكن تقديم اعتراض على حالة الأهلية، إن وجد، لدراسة الحالة مرة أخرى ومعالجة نتيجة الأهلية، بشرط قبول الاعتراض.

الموقع السكني والتطبيق

يوفر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا قيد الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، بما في ذلك حوالي 155000 وحدة سكنية، تتنوع بين الفيلات والشقق والمنازل، ينتشر معظمها في 7 ضواحي سكنية رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط. لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية، وفق المعايير الدولية، بمرافق وخدمات متنوعة تعمل على تحسين نوعية حياة ساكنيها، وبأسعار مناسبة، بمتوسط ​​750 ألف ريال.

الخيارات السكنية

يمكن الاستفادة من جميع الخدمات وخيارات الإسكان وحلول التمويل من خلال نهاية لهذه الغايةأو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (199090) للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، أو من خلال زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والعاصمة. – الخبر.