آلية الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي

كشف المختص بالشؤون التربوية، محمد الزاري، عن طريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي، بعد المصادقة الرسمية على النتائج.

اعتراض على النقل الداخلي

وأوضح الزري أن الاعتراض على حركة النقل الداخلي يتم من خلال حساب المعلم في نظام نور وفق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الحساب في نظام نور

خدمات شؤون التدريس

استفسارات حول النقل الداخلي

طلب الاستئناف متاح في الجزء السفلي من الاستعلام.

فترة الإعتراض من 1444/1/13 إلى 1444/1/15

الموافقة على نتيجة الحركة بتاريخ 16-1-1444

الاستشارات الخاصة بالنقل الداخلي من خلال نظام نور

فيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة التحويل الداخلي – الدخول إلى الموقع واختيار خدمات شؤون التدريس – اختر لاستشارة حركة النقل الداخلي – تظهر عبارة (لقد تم نقلك) في حالة التحويل، و عبارة (لم يتم التحويل) في حالة عدم التحويل. – للاطلاع على بيانات المدرسة التي تم التحويل إليها اضغط على الخيارات. – في حالة وجود شكوى بشأن طلب التحويل. ، قم بالتسجيل من خلال الرابط الموجود أسفل الشاشة ؛ في غضون المهلة المحددة للشكوى.