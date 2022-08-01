آلية التقديم على الوظائف التعليمية وعوامل المفاضلة

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ابتسام الشهري، أن آلية التقديم على الوظائف التعليمية المعلنة من الوزارة تتم عبر منصة جدارا، وهذه المنصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فيديو | المتحدث التعليمي ل #day_newsتتم آلية التقديم على الوظائف التدريسية من خلال منصة “جدارا”، ويشترط التطبيق أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل، بالإضافة إلى استيفاء المعايير المهنية. #الإخبارية pic.twitter.com/Z4xYoSBDNV

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 أغسطس 2022

شروط الإرسال

وأضاف، خلال لقاء هاتفي مع قناة الإخبارية، أن المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيتقدم إليه عند التقدم للوظائف التعليمية.

وأوضح أن على المتقدم استيفاء المعايير المهنية والشروط المطلوبة لممارسة مهنة التدريس والاختبارات المهنية، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.

3 معايير رئيسية

وحول آلية التمايز في هذه المرحلة فيما يتعلق بالمصنفات التربوية، أشار الشهري إلى أن التمايز يقوم على 3 معايير رئيسية

1- سن الخروج.

2- المعدل الجامعي المتراكم.

3- مؤهلات اختبارات الترخيص المهني في اختبار التعليم العام واختبار التخصص.