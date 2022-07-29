آلية دعم الصندوق العقاري واستخدام حاسبة القرض

آلية دعم الصناديق العقارية هِيْ آلية العمل المعلنة من قبل وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. من خلال موقع الوزارة يمكن معرفة شُروطْ القرض العقاري المدعوم وكذلك الحصول على حاسبة الرهن العقاري.

آلية دعم الصندوق العقاري

يمكن للمستفِيْد التعرف على آلية الدعم للصندوق العقاري من خلال زيارة موقع الصندوق، ويكون الدعم عبارة عن مبلغ يتم تسليمه شهريًا بنسبة 35 إلى 100٪، ويتم تحويل المبلغ إلى بنك الدعم الطالب بعد السداد. الأقساط الشهرية المستحقة عن طريق وكالات التمويل بما فِيْ ذلك البنوك السَعُودِيْة وشركات التمويل المعتمدة لدى الوزارة.

خصائص الدعم العقاري الجديد

هناك العديد من المزايا فِيْ الدعم العقاري الجديد التي أعلن عنها الصندوق رسمياً عبر موقعه الرسمي، ومن أبرزها ما يلي

يمكن التسجيل إلكترونياً من خلال منصة سكني المسؤولة عن ة الطلبات.

مبلغ التمويل أكثر من نصف مليون ريال سعودي.

هُو أحد أنواع التمويل العديدة المعتمدة من قبل الهِيْئات الشرعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يمكن للمواطن الحاصل على القبول التنازل عن قيمة التمويل لأحد الأقارب على أن يكونوا من الدرجة الأولى.

يحصل المستفِيْد على مدة أقصاها سنتان فقط من تاريخ القبول للاستفادة من الدعم، وبعد ذلك سيتمكن من طلب وتلقي الدعم من منصة سكني.

الإعفاء من سداد قيمة أقساط التمويل فِيْ حالة الوفاة أو العجز الكلي.

حاسبة قرض الرهن العقاري

لحساب التمويل العقاري المدعوم، يمكن استخدام الأداة التي يوفرها الصندوق، وهِيْ أداة مصممة لمعرفة الأقساط بناءً على قيمة التمويل المستحق ووفقًا لفترة السداد وصافِيْ راتب المستفِيْد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ تستخدم على النحو التالي