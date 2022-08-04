آلية وتفاصيل الاستعلام عن نتائج القبول بـ جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بالتفصيل نتائج الاختيار الأول لأسماء المرشحين والمرشحات لدخول الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ.

وقالت جامعة الملك عبد العزيز في بيان لها اليوم “تم الإعلان عن نتائج الاختيار الأول ونهنئ المرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلوم على حضورهم العام الدراسي 1444 هـ”.

أهمية استكمال الأعمال الورقية

ووجهت جامعة الملك عبد العزيز رسالة مهمة للطلاب والطالبات قائلة “ندعو المرشحين والمرشحات لاستكمال الإجراءات لتأكيد الرغبة خلال 48 ساعة من خلال بوابة القبول”.

وأضافت “إذا لم تتأكد الرغبة خلال الفترة الزمنية المحددة، يفقد المرشح قبوله في الجامعة”.

آلية وربط نتائج الاستعلام

أشارت جامعة الملك عبد العزيز، اليوم، إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الاختيار الأول لأسماء المرشحين والمرشحات لدخول الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).