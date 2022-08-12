آل الشيخ للداعيات والمعينات حديثًا بمكة تسلحن بالعلم الشرعي

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس، الدعاة والنساء المعينات حديثاً بقطاع الدفاع والإرشاد بفرع الوزارة بمكة المكرمة وذلك خلال زيارتكم. . إلى الفرع بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

نصيحة الوزير

وأوصى وزير الشؤون الإسلامية الدعاة، خلال الاجتماع الذي أعقب تدشين الخطة الدفاعية للفرع للعام الحالي 1444 هـ، بتبني المنهج النبوي في الأخلاق والسلوك والتعامل ونشر القيم. أهمية تسليح النفس بعلم الطب الشرعي وأخذ من أهل العلم الموثوق بهم بعلمهم، وإبراز أهمية الدور الذي يلعبه الداعية في حماية الأسرة، التي هي أساس المجتمع ضمن رسالة وهدف يعلوهما لحماية أمنها واستقرارها، تعزيز التلاحم الوطني والانتماء في نفوس المجتمع، والتوحد حول الحكام في هذا الوطن المبارك. أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بجانب تمكين المرأة السعودية من المشاركة في دعوة الله وتثقيف المجتمع وتوجيهه وفق اختصاصاتها، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وفقاً لتوجيهات الوزارة. الاتجاه الحكيم.

توسيع تعيين الواعظات

وفي ختام الاجتماع كشف معالي وزير الشؤون الإسلامية عن جهود الوزارة لتوسيع نطاق تعيين الواعظات وتنظيم دورات متخصصة لهن في مختلف المجالات التي تخدم رسالتهن. وتجدر الإشارة إلى أن خطة الترقية التي أطلقها معالي الوزير آل الشيخ “تهدف إلى تنفيذ أكثر من 52 ألف برنامج ترويجي خلال العام في جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة والجداول الزمنية والمساجد، بزيادة تزيد على خمسة أضعاف مقارنة بـ” إلى العام الماضي وتتنوع بين المؤتمرات والخطب والندوات حول الأمن الفكري والسلوك والمعاملات وتوعية الحجاج والمعتمرين “. بالإضافة إلى إطلاق برامج متخصصة لتعزيز التماسك الوطني ومواكبة الأحداث الوطنية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة بين مختلف شرائح المجتمع.