آل الشيخ يلمح لإمكانية ضم لاعبين من الدوري المصري لـ ألميريا

الشيخ التركي

في الساعات الأولى من صباح السبت، ألمح تركي آل الشيخ، مالك نادي المرية الإسباني، إلى إمكانية ضم لاعبين من الدوري المصري أو السعودي في الفترة المقبلة لدعم فريقه في موسم 2022/2023 الجديد.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “من هو اللاعب الذي، حسب إدارته وبعقد احترافي من الدوري المصري، يخدم الدوري الإسباني للليغا”.

وكان آل الشيخ قد أعلن سابقا، عبر حسابه الشخصي، أنه لن يوقع على لاعبين من الدوريات العربية، قائلا “لن يوقع أي لاعب من الدوري السعودي أو الدوري المصري في اتفاقيات مع ألميريا في الصيف … السعودية والمصرية أغلقت الصفحة نهائيا .. لا تسمعوا شائعات التضليل. لقد اعتدت على استخدام اسمي لزيادة عدد المشاهدات وإبقاء الناس مشغولين “.

وتابع “ألميريا مفتوحة فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في البطولات الأوروبية والدولية .. تحياتي”.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين وصول عرض رسمي من نادي المرية الإسباني بتوظيف عليو ديانج، وهو ما رفضه مدراء الأهلي.

أكد مسئولو الأهلي، أن الأنباء المتداولة حول طلب نادي المرية الإسباني المملوك لوزير الخارجية تركي آل الشيخ، بتوظيف أليو ديانج في السوق الصيفي، غير صحيحة تمامًا، ولا توجد عروض من النادي الإسباني أو من. لا شيء آخر. جاء النادي ليشمل اللاعب المالي.