آل فتيل يوافق على تجديد عقده مع النصر السعودي وموري يتلقى عروضًا للرحيل

وافق محمد الفتيل، أول لاعب في فريق نادي النصر السعودي لكرة القدم، على تجديد عقده مع العالمية، للفترة الحالية.

وأكدت تقارير إعلامية أن محمد الفتيل أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، حرصا منه على تحقيق البطولات والمزيد من الإنجازات مع الفريق.

تلقى المدافع الأرجنتيني فونيس موري، لاعب الفريق الأول لنادي النصر السعودي، عدة عروض من الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.

يستعد الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم لمواجهة نظيره الفتح، في إطار اليوم الثلاثين والأخير من الدوري السعودي للمحترفين، في 27 يونيو.