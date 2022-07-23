آل معمر “يجدد” لثنائي النصر.. ورسالة مثيرة من رودي جارسيا

قرر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد. من خلال التعاقد مع المدرب الفرنسي العظيم رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، تعاقد المسؤولون العالميون بحرية مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان.

* تجديد عقد ثنائي نادي النصر

وكشفت صحيفة “الاقتصادية” أن عائلة معمر قدمت عرضاً رسمياً جديداً لكل من عبد الله مادو ومحمد الفتيل ثنائي الدفاع للفريق الأول لكرة القدم. لتجديد عقودهم.

ينتهِيْ عقد مادو والفتيل مع قلعة العالم نهاية الشهر الجاري. وبما أنهم لم يتوصلوا إلَّى أي اتفاق مع الإدارة، حتى الآن، فإن المعمر مصمم على الاحتفاظ بهم فِيْ الموسم المقبل. حسب آخر المستجدات.

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انتشرت أخبار قوية خلال الأيام الماضية عَنّْ الاستعداد للموافقة على توقيع الثنائي لكرة القدم لفريق النصر الأول خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

* رسالة جارسيا لنجوم نادي النصر

من جهته، بعث المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر، برسالة إلَّى نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خارج مركز “الإعدادية” الإسباني لماريبا.

وبحسب صحيفة الرياضية، أكد جارسيا فِيْ لقائه مع اللاعبين أن السيناريو الحالي ؛ إنها أصعب التمارين.

وشدد المدرب الفرنسي على أنه سيقدم بعض الأساليب الحديثة فِيْ التدريب البدني، والتي يستخدم فِيْها اللعب بالكرة، لإزالة الملل عَنّْ اللاعبين.