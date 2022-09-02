آل معمر يدهش النصر.. 4 قرارات مختلفة بعد قضية حمد الله وصفقة غريب

لا يختلف أحد على أن علاقة نادي النصر ومجلس إدارته برئاسة مصالي المعمر قوية للغاية مع الأهلي وكافة مسؤوليه.

وخلافا للأهلي تدهُورت العلاقة بين النصر والاتحاد. خاصة بعد عملية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

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ولعب حمدالله فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

لكن رغم الاختلافات فِيْ العلاقات مع الراقي والعميد كانت قرارات عائلة معمر لُغُزا أثار الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي. إما بعد قضية حمدالله، أو التعاقد مع النجم الدولي عبد الرحمن غريب من النادي الأهلي بالذات.

* معمر بعد قضية الحمد الله

22 يوليو

الصحفِيْ خالد البدر. وقال “عائلة معمر ترفض السلام مع الاتحاد .. ولا تريد التعامل مع إدارة أنمار الهِيْلي”.

31 أغسطس

رئيس الاتحاد انمار الهِيْلي. وقال “طلب المعمر التوقيع مع اثنين من نجوم نادينا فِيْ مباريات مختلفة عدا كرة القدم”.

* معمر بعد علاج غريب

20 أغسطس

المعمر. وقال “أنا مستعد لإعارة أي لاعب من النصر للأهلي، لمساعدته على العودة بسرعة إلَّى دوري المحترفِيْن”.

– 2 سبتمبر

وقالت مصادر اهلية “عائلة معمر ترفض حتى الان الاستغناء عَنّْ عبد الفتاح عسيري لقلعة الرقعي”.

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يشار إلَّى أن موصلي المعمر حقق نجاحات قانونية ومالية وإدارية كبيرة منذ توليه رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، فِيْ انتظار انعكاس على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بـ “الأبطال”. فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.