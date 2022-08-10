آل معمر يساعد الهلال.. قرار مثير “يدمر” أحلام جماهِيْر النصر

اتخذ موصلي المعمر، رئيس نادي النصر، قرارًا مثيرًا، قبل أيام فقط من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد فريق النصر للموسم الرياضي الجديد، من خلال “التعاقد” مع المدرب الدولي الفرنسي رودي جارسيا، بالإضافة إلَّى 3 اتفاقيات فِيْ الخارج. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

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جماهِيْر العالم، من جانبهم، ترى أن هذه الاتفاقيات ليست كافِيْة. حيث استدعى مجموعة أخرى من المحترفِيْن الأجانب رفِيْعي المستوى مستغلاً “الحرمان” من التعاقد مع نادي الهلال فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

* قرار صادم من الادارة بترفِيْه معمر فِيْ النصر

لكن مصادر مسيحية “دمرت” أحلام جماهِيْر العالم، معلنة أن عائلة معمر ستكتفِيْ بـ “اتفاقية أجنبية” أخرى خلال سوق الصيف الحالي.

وكشفت المصادر أن إدارة معمر بصدد الاتفاق مع جارسيا على تعيين مدافع أجنبي فقط خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وشدد على أن الإدارة لا تريد اقتراض المزيد. لأنه من المتوقع أن يحكَمْ على النادي بدفع مبالغ تصل إلَّى 100 مليون ريال للمدرب البرتغالي روي فِيْتوريا والنجم البرازيلي جوليانو دي باولا بالإضافة إلَّى أتلانتا يونايتد الأمريكي.

يذكر أن فِيْتوريا وجوليانو تقدموا بشكوى رسمية ضد النصر. لاستعادة مستحقاته خلال فترة وجوده مع فريق كرة القدم الأول، بينما يطالب نادي أتلانتا باقي قيمة صفقة النجمة الأرجنتينية بيتي مارتينيز.