آل معمر “يستغنى” عَنّْ ثلاثي النصر.. ويحسم الصفقة الخامسة رسميا

قبل 5 أيام من اختتام ميركاتو الصيف الحالي، قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر “التخلص” من 3 نجوم جدد، مع إقفال الصفقة الخامسة رسميًا.

ضرب النصر بقوة هذا الصيف، حيث وقعت 4 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

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* اقالة الثلاثي الفائز .. وتسوية الصفقة الخامسة

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة الرياضية عَنّْ قرار رسمي للنصر. بالاستغناء عَنّْ الثلاثي “مختار علي وحمد المنصور وعسير هُوساوي”.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن النصر تلقى عرضًا من الطائي ؛ التعاقد مع مختار وآخر من الرائد. للاستيلاء على خدمات المنصور.

أما هُوساوي فقد أوضحت الصحيفة محاولات ناديي العين والعروبة. للتعاقد معه رسميا من حصن العالم.

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من جهة أخرى، أعلن المصور الإعلامي والرياضي فهد المري، أن مجلس إدارة شركة النصر أنهى رسميا اتفاقية العقد مع المدافع الأجنبي.

وقال المري، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن الإعلان الرسمي عَنّْ الاتفاق سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلَّى أن النصر يتفاوض مع أكثر من لاعب فِيْ قلب الدفاع بعد فشل عقد النجم البلجيكي جيسون ديناير. على وجه الخصوص، الأمريكي جون بروكس.