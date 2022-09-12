آل معمر يغضب الجماهِيْر.. نجم النصر يقترب من الأهلي فِيْ صفقة مجانية

أصبح أحد نجوم النصر مرشحًا ثابتًا للانضمام إلَّى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أساس انتقال مجاني، بعد الإغلاق الرسمي للسوق الصيفِيْ.

واحتل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي المركز العاشر فِيْ تصنيف الدرجة الأولى بالدوري الأصفر برصيد 5 نقاط فِيْ 4 جولات.

اقرأ أيضا

بيان يغضب الهلال والإقصاء يفاجئ النصر 4 قرارات تخص رينارد

سقط الراقي، بالتعادل السلبي، أمام فريق كرة القدم الأول لنادي العروبة، فِيْ اليوم الرابع من مسابقة الدوري الأصفر، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

الأهلي يفاوض على “جوهرة” النصر ..!

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ رغبة قوية للنادي الأهلي ؛ بتوقيع النجم مهند ماندو صانع الألعاب وجناح الفريق الكروي الأول لنادي النصر الأسبق.

وأعلن مجلس إدارة “النصر” برئاسة موسالي المعمر، رحيل ماندو السوري الأصل هذا الصيف. بطريقة أغضبت الملايين من جماهِيْر وأنصار النادي ؛ بالنظر إلَّى الموهبة العظيمة للاعب.

أنظر أيضا

“لن نستسلم إلا إذا كان رونالدو فِيْ الهلال أو النصر” .. المشعل يستغلها

من جهته، أشار الصحفِيْ الرياضي نواف التميمي إلَّى أن نجم النصر السابق موجود حاليا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ حيث يتدرب مع نادي بني ياس دون توقيع أي عقد رسمي -حتى الآن-.

وأوضح التميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن مهند مندو تلقى عدة عروض من الأندية السعودية ؛ سجل كلاعب مجاني خارج فترة التسجيل.

يمكن للأندية السعودية تسجيل أي لاعب، خارج نافذة الانتقالات الرسمية ؛ طالما أنهى عقده مع فريقه السابق، قبل أن يغلق باب الميركاتو.