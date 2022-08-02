آل معمر يفاجئ الاتحاد.. “النصر لا يريد إيقاف حمد الله أو البلوي”

ويبدو أن قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله ستشهد تحولات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستمعت لجنة المهنيين السعوديين فِيْ الأيام الأخيرة من مختلف مسؤولي الناديين، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية” التي قدمتها إدارة النصر، إلَّى اتهام مسؤولي الاتحاد بتحريض حمدالله على مغادرة قناة العالم. قلعة.

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“أوقفوا الحمد الله والاتحاد”

وتقدم النصر بشكوى مماثلة إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بعد انتقال النجم المغربي إلَّى فريق قلعة العميد الأول لكرة القدم، فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022”.

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كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار أن النصر اتهم الاتحاد بـ “التفاوض” مع عبد الرزاق حمدالله خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

وفجر النجار، فِيْ تصريحات لراديو “ميكس اف ام”، أن مسؤولي نادي النصر طالبوا لجنة المهنية السعودية بتطبيق عقوبة واحدة فِيْ القضية. وهِيْ منع نادي الاتحاد من توقيع العقود.

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واذا صدقنا هذه المعلومة فسيكون رد حاسم على نبأ طلب الانتصار واعتقال حمدالله والمدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلعاوي اضافة الى “انزال” العميد.، من الدرجة الأولى.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن الاتحاد رد على هذا الاتهام بتقديم مذكرة من 70 صفحة تضمنت شهادة من “شخص اعتباري”، مؤكدا أن النادي لم يتفاوض مع الحمد الله إلا بعد موافقة النصر.

وحول سرية دفاع النقابة، أن هِيْئة الاحتراف السعودية غير مختصة. وأشار النجار إلَّى أنه تلقى رسالة إلَّى عميد الفِيْفا ؛ للرد على مذكرة نادي النصر مساء الأربعاء 20 يوليو 2022 قبل 24 ساعة فقط من الجلسة الإدارية أمام اللجنة. ما جعل إدارة أنمار الهِيْلي تدفع ثمن عدم الاختصاص.