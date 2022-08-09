آل معمر يهز النصر والاتحاد.. ويكشف عَنّْ “مكالمة تاريخية” مع الحائلي

أعلن موصلي معمر رئيس نادي النصر، عَنّْ اتصال تاريخي أجرى مع أنمار الهِيْلي نظيره فِيْ الاتحاد. فِيْ سياق قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “لفترة قياسية” مع وقف الحمدالله لـ “4 أشهر”. اتهم بالتفاوض خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

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لعب النجم المغربي فِيْ صفوف القلعة العالمية من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* تصريحات مصلي المعمر حول “دعوة” الهِيْلي.

وبحسب تسريب لجنة المهنية السعودية “تحقيقات” فِيْ القضية، كشف معمر أن الهِيْلي اتصل به فِيْ أغسطس الماضي وأبلغه أن حمدالله خرج تماما من مصلحة نادي الاتحاد.

أقر الرئيس العالمي “بوجود” مفاوضات بين أعضاء شرف النصر والاتحاد، فِيْ يونيو 2022 ؛ القيام بصفقة متبادلة بين الناديين بما فِيْ ذلك الحمد الله.

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وأشار موصلي المعمر إلَّى أن إدارة النصر أغلقت الباب أمام رحيل النجم المغربي، بدخول آب المقبل ؛ منذ بداية الموسم الرياضي.

وأضاف “طلبت من المتحدث باسم النصر، أن يحذر عبر الحساب الرسمي للنادي، أي فريق يتفاوض مع حمدالله”، متسائلاً كَيْفَ يعطي الاتحاد الضوء الأخضر، عَنّْد التحدث مع النجم المغربي رغم ذلك. من التحذيرات.

وأكد معمر أنه لو عرض الاتحاد 20 مليون يورو (76 مليون ريال) لتوظيف الحمد الله فِيْ أغسطس، لكان قد رفض ذلك. قلة الوقت.