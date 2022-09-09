آل معمر يوافق على انتقال نجم “غير متوقع” من النصر إلَّى الأهلي

فِيْ مفاجأة كبيرة، وافق مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر على “الاستغناء” عَنّْ أحد نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قبل إغلاق نافذة التعاقدات الصيفِيْة.، فِيْ الدوري الأصفر.

وأجرى النادي الأهلي “تحركات مكثفة” فِيْ الساعات الأخيرة من الميركاتو التي أغلق أبوابه رسميًا ؛ حيث وقع مع المدافع الأنجولي باستوس وصانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز.

اقرأ أيضا

سوبر لوسيل | الهلال مقابل الزمالك .. قنوات التدريب والإرسال المتوقعة

أنهت إدارة الأهلي عقدي الحارس البرازيلي رينان ريبيرو والمهاجم الأوروغوياني ليساندرو الزوغاري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

* النصر يوافق على التنازل عَنّْ نجمه للأهلي .. لكن!

وبحسب الصحفِيْ الرياضي خضير البراق، فإن عائلة معمر ومجلسها أعطوا الضوء الأخضر لماجد قشيش الظهِيْر الأيسر لفريق النصر الأول لكرة القدم، للانتقال إلَّى الأهلي. لموسم رياضي، على سبيل الإعارة.

تحت عَنّْوان خاص … كشف البراق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن مسؤولي الرقعي كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم فِيْ النصر. لتسوية المعاملة رسميًا.

أنظر أيضا

الهلال أمام الأندية المصرية .. البطل الخارق وخسر البرونزية فِيْ المونديال

وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أنه بضغط من الأهلي وافق مجلس إدارة قلعة العالم على إقالة كيشش رسميا.

وأعلن البراق توقف انتقال الظهِيْر الأيسر الشاب إلَّى الأهلي بعد تدخل المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ اللحظات الأخيرة. حيث توقف بقاء اللاعب.

يشار إلَّى أن الأهلي حاول أيضا هذا الصيف التعاقد مع النجم عبد الفتاح عسيري، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، دون جدوى.