آمال رمزي انتصرنا على رافضي القبلات.. وتكشف كواليس اتهامها بقضية “دعارة”

رفضت الفنانة المصرية أمل رمزي مصطلح “السينما النظيفة”، مشيرة إلَّى أن سبب التشدد فِيْ السينما هُو الإرهاب وليس التدين على حد تعبيرها.

وقال “رمزي” ضمن برنامج “نس الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهُوب “افتتحنا قلنا نحب السينما وهذا التمثيل يعَنّْي ما هُو ضيف وليس ضيف”.

وتابعت الفنانة المصرية “التطرف الموجود خلال هذين اليومين يدل على أن هناك إرهابيين يزرعون بيننا، وأشخاص يعطونهم المال ولا يدينون لهم”.

واتهمت أمل رمزي جماعة الإخوان بالوقوف وراء ما يحدث الآن لمنع التقبيل قائلة “الإخوان بلد يعيش تحت الأرض.

أمل رمزي تتحدث عَنّْ قضية “العبد الأبيض”

وتحدث عَنّْ اتهامه فِيْ قضية “الدعارة” مع فنانين آخرين، بعد قرابة 50 عامًا فِيْ السجن مع 7 فنانين فِيْ القضية التي كانت تعرف وقتها بـ “العبد الأبيض”، وأشار إلَّى أن الاتهام كان ملفقة ضدها للانتقام من الفنانة ميمي شكيب المتهم الأول فِيْ القضية.

وقالت الفنانة المصرية “القضية ملفقة لنفسي ولعدة فتيات بسبب انتقام شخص ما من الفنانة ميمي شكيب بعد أن رفضت الاستمرار فِيْ علاقتها به، وحصلنا على تبرئة بعد شهرين … تفاجأ المحامون بشدة بسبب 12. واتهمت النساء بالدعارة ولم يذكر اسم رجل واحد فِيْ القضية “.

كشفت الفنانة أمل رمزي، سر استبعادها من دور البطولة فِيْ فِيْلم “البية البواب”، حيث كان من المقرر أن تقوم بدور زوجة البطل، بدلاً من الفنانة محجة عبد- رحمن.

وقال فِيْ تصريحاته التليفزيونية “جاء أحمد زكي وأخبرني عَنّْ عدم رغبته فِيْ لعب دور زوجته. نص نصه (أنت وصفِيْ، بنفس الطريقة، لحم أبيض، لا أستطيع مساعدتك، و أريد ممثلة سوداء مثلي، ولدينا أطفال زيتون أسود)، لكنه عرض علي الظهُور كضيف شرف بنفس الأجر وقبلت “.