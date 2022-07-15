آمال سعد الدين تحتفل بعيد ميلادها بفِيْديو عفوي مع ابنتها

احتفلت الفنانة السورية أمل سعد الدين بعيد ميلادها الـ54 مع ابنتها حنين، عبر مقطع فِيْديو عفوي شاركت فِيْه متابعيها عبر خاصية Instagram، من حساب ابنتها التي خاطبتها بتحية بهذه السعادة. . مناسبة مع مقطع الفِيْديو.

وظهر سعد الدين وابنته حنين فِيْ الفِيْديو، بأسلوب عفوي وممتع، أثناء تأدية أغنية عيد ميلاد سعيد لكَمْ.

نفذت الفنانة السورية بعض الحركات المرحة والرائعة خلال تصوير الفِيْديو، بأسلوبها المرح الذي اعتاد عليه جمهُورها.

كَمْا أعربت حنين عَنّْ حبها العميق لأمها، مشيرة إلَّى أنها أروع ما فِيْ حياتها، فكتبت “كل عام أنت روح قلبي، وكل شيء حلو فِيْ حياتي.

تلقت سعد الدين العديد من التهاني والتهنئة بمناسبة عيد ميلادها، من جمهُورها ومتابعيها، متمنياً لها حياة سعيدة وسعيدة مع زوجها وابنتيها، مع استمرار التوفِيْق والصحة لها على الدوام، لتشاركها البعض. من هذه التحيات من خلال وظيفة التاريخ أيضا.

من ناحية أخرى؛ أمل سعد الدين كانت غائبة عَنّْ الموسم الرمضاني الأخير، حيث لم تشارك فِيْ أي مسلسل، وبحسب تصريحاتها الأخيرة لموقع “العرب اليوم”، فإن أسباب غيابها هِيْ ضرورة دعم ابنتها لتمريرها. . المرحلة الثانوية، وكذلك رواتب الممثلين المنخفضة من قبل المنتجين.

كَمْا تم تكريم الفنانة سعد الدين فِيْ دار الأسد للثقافة والفنون عَنّْ دورها فِيْ فِيْلم حسن “الأسقف”. يوسف، إخراج باسل الخطيب، بطولة رشيد عساف، سامية الجزائري، ليا مبردي، باسل حيدر، طرف التكي، يحيى بيازي، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

يشار إلَّى أن آخر أعماله هُو مسلسل “خريف العشاق” إنتاج عام 2022 للمخرج ديانا جبور وإخراج جود سعيد بدور “أم جولييت” بطولة محمد الأحمد، صفاء سلطان، محمد الأحمد، لجين. إسماعيل وحلا رجب ونجوم دراما سوريون آخرون.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “صدفة – سلسلة أسرار” إنتاج عام 2022، إخراج سامي جنادي، بطولة جمال سليمان، أيمن زيدان، شكران مرتجى، صفاء سلطان ونجوم آخرين.