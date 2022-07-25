آمال ماهر أنا رجعالكَمْ تاني.. حفلة عودة الروح للجسد

أعلنت الفنانة المصرية، أمل ماهر، أنها تستعد لإحياء حفل فِيْ مدينة العلمين الجمعة المقبل. ونشر الملصق الترويجي للحفل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وعلقت آمال ماهر “أعود إليك مرة أخرى … بهذا الصدد، هذا ليس مجرد حفل. هذا حفل لعودة الروح إلَّى الجسد …”. أفتقدك، لا توجد كلمات لوصفها، أفتقد هذا اليوم. “

وتابعت الفنانة المصرية “أعود إلَّى حضن جمهُوري الحبيب، وهذا الحزب سيغير أي حفلة خاسرة أو قادمة، ستغنون جميعًا معًا”.

وتفاعل المعجبون مع أمل ماهر كثيرًا، متمنين لها التوفِيْق فِيْ حفلتها الموسيقية، وتساءلوا أيضًا متى سيصدر ألبوم جديد.

وأعلنت شركة “My Ticket” التي نظمت الحفل، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عَنّْ ملصق للحفل الذي ترأسته أمل ماهر.

ظهرت الفنانة المصرية على الملصق مرتدية ملابس بيضاء وقبعة صيفِيْة وتصفِيْفة شعر مضفرة ومكياجها الهادئ المعتاد.

وكتبت الشركة فِيْ تعليقها “استعدوا لقضاء ليلة رائعة، تطلعوا إلَّى عودة ملكة الغناء أمل ماهر فِيْ أقوى حفل صيف 2022، فِيْ العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو، ونتطلع إلَّى ذلك. تفاصيل الاحتياطي. “

وكانت أمل ماهر قد وعدت الجمهُور، فِيْ مقابلة هاتفِيْة، على برنامج DMC المسائي، الذي يستضيفه المذيع رامي رضوان على DMC، بأنها ستعود قريبًا لممارسة نشاطها الفني وتحضير حفل كبير سيعاد تنشيطه فِيْ الفترة المقبلة. بعد أن يتعافى. من فِيْروس كورونا.

أثارت أمل ماهر مؤخرًا جدلًا كبيرًا فِيْ مصر والوطن العربي بسبب شائعات اختفائها واختطافها، وهُو ما نفته هِيْ نفسها بظهُورها فِيْ مقطع فِيْديو مسجل.

وقالت أمل ماهر فِيْ الكليب “معجبي وعائلتي بخير، الحمد لله، أردت أن أؤكد لكَمْ لي، آسف على الفترة الماضية، لم أستطع أن أكون معك، كان عَنّْدي كورونا، لكن الحمد لله. لقد تعافِيْت وأحببت طمأنتك.

وأضافت “شكرا جزيلا لك. أنا حقا ممتنة لك على الحب والخوف الذي رأيته ولمسته. الحمد لله، وإذا كان يشير إلَّى شيء يدل على أن ربنا راض عَنّْي، بعد أن رأيت كَمْ هُو عظيم وعظيم”. هُو الحب، أشكركَمْ من كل قلبي على جمهُوريتي العربية، وأحب أن أهنئ الشعب المصري بمناسبة الثورة رقم 30. يونيو سنة جديدة سعيدة، أنا بخير والحمد لله … انتظر بالنسبة لي قريبًا “.