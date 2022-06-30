ردت الفنانة المصرية، أمل ماهر، على تعليق الفنانة شريهان، بعد أن غنت الأخيرة عَنّْها، وعبرت عَنّْ شوقها لها، بعد أن ظهرت الأولى فِيْ مقطع فِيْديو يطمئن الجمهُور على حالتها.

كتبت آمال ماهر “أولاً وقبل كل شيء، بحضوركَمْ ستة، لا يوجد أحد أكثر إبداعًا وجمالًا منك.

بينما كتبت شريهان لها “ابنة مصر الجميلة والمبدعة والعزيزة اشتقت لك وقلبي يفتقدك يا ​​بنت قلبي اشتقت لمصر والوطن العربي .. كلنا ننتظر إبداعك الذي يشبه فقط آمال ماهر. سلامتك يا بنت قلبي و قلب كل المصريين “.

وظهرت أمل فِيْ مقطع فِيْديو مساء الأربعاء بعد مطالب علنية بظهُورها، قالت فِيْه “معجبي وعائلتي، أنا بخير، الحمد لله، أردت أن أؤكد لكَمْ لي، أنا آسف. قف.”

واضاف “شكرا جزيلا لكَمْ انا فعلا ممتن لكَمْ الحب والخوف الذي رأيته ولمسته والحمد لله وان كان يدل على شيء يدل على رضى ربنا عَنّْي بعد ان رأيت كَمْ الحب ضخم ورائع أشكركَمْ من كل قلبي، جمهُوري “.

وتابع “أود أن أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو كل عام وأنتم بخير. أنا بخير والحمد لله انتظروني قريبًا”.

أعلنت أمل اعتزالها الفن فِيْ يونيو 2022 بسبب ظروف خارجة عَنّْ إرادتها، وكتبت فِيْ ذلك الوقت عبر حسابها على Facebook “جمهُوري العزيز الذي دعمني لسنوات وسنوات وكان رفِيْقي الدائم، بسبب ظروفِيْ الخاصة. وخارجة عَنّْ إرادتي، أعلن خروجي الكامل من الوسط الفني والنشاط الفني، وأتمنى لكل المعجبين التوفِيْق والسعادة فِيْ هذه الحياة، وأتمنى كل التوفِيْق لجميع زملائي.

إلا أنه بعد أسبوعين عاد وأكد عكسه لقرار اعتزال الفن قائلاً “جمهُوري الحبيب أشكركَمْ على وقوفكَمْ بجانبي، وأردت التوضيح بعد سماع الكثير منك. . “

وأضاف “مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة خالتي العزيزة وكانت قريبة من قلبي وكذلك ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعَنّْي لاتخاذ قرار يتقاعد. لذلك أردت توضيح حَقيْقَة موقفِيْ “.

وتابع “أشكرك من صميم قلبي على سؤالك المستمر عَنّْي للاطمئنان عليّ وإن شاء الله بعد أن تتحسن صحتي النفسية سألتقي بك”.

ثم عادت أمل ماهر فِيْ فبراير الماضي، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فِيْها “أصدقائي وحبيبي وعائلتي عزيزي الجمهُور، أشكركَمْ على تحياتكَمْ وأود أن أقول. أنت أنت من تفتقدني، وأعدك بأنني سأكون قريبًا منك ومنك، لأن هذا مكاني، أنت من ستجذب منك الرقة والحب، مع كل حبي. “