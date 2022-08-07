آمال ماهر ترد على متابعة طلبت الزواج من ابنها.. وتكشف طولها ووزنها

بعد غياب طويل، فتحت الفنانة المصرية أمل ماهر قلبها للجمهُور وأجابت على العديد من أسئلتهم، عبر حسابها على Instagram، وكان التركيز على حياة الفنانة الخاصة.

تفاعلت أمل مع أحد المتابعين الذين تقدموا لخطبتها عمر نجل الفنانة، بعد ظهُورها مؤخرًا مع والدتها على هامش مشاركتها فِيْ إحياء حفل بمدينة العلمين بالساحل الشمالي. أخبرته أنها وافقت.

وأكدت الفنانة المصرية أن نجلها عمر هُو كل شيء فِيْ حياتها، وكشفت أيضًا أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، قائلة “عمر عمره 18 عامًا وخلفته وعمري 18 عامًا، وبالطبع أشعر أنه هُو كل شيء فِيْ حياتي “.

أجابت أمل ماهر على سؤال حول وزنها وطولها قائلة “طولي 176 ووزني 64”.

طلبت إحدى المتابعين من أمل أن تخبرهم عَنّْها وعَنّْ عائلتها وعَنّْ الجانب الخفِيْ من حياتها، فأجابت “لا تستر ولا تشترط. لدي أخ أصغر مني وآخر أكبر مني. وابني وأمي وأبناء أخي ومرات عديدة أخي حفظهم الله لي.

وكشفت أمل ماهر، عَنّْد إجابتها على أسئلة، عَنّْ اسم ألبومها الجديد الذي اختارت من أجله “حالة نادرة”، وأوضحت أنها كانت تنتج الألبوم من خلال شركتها.

وأثناء حوارها مع المعجبين، تلقت أمل ماهر طلبات لإحياء حفلات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث طُلب منها تقديم عروض فِيْ كفر الشيخ وأكدت موافقتها بالطبع لأنها بلد والدها على وجه التحديد “. فوه “، حيث طلب منها أن تقوم بالغناء فِيْ تونس والكويت.

ونشرت الفنانة أمل ماهر صورة لعائلتها الصغيرة عبر ميزة الاستوري على حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهر نجلها عمر وشقيقها ووالدتها فِيْ الصورة وعلقت عليها “عائلتي الحبيبة”. “

أقامت أمل ماهر حفلاً كبيراً فِيْ العلمين الجديدة، بعد غياب طويل، استعرضت ظهُورها فِيْ حفل العلمين الجديدة ونشرت صوراً للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وعلق أيضًا أشكر جمهُوري العزيز من صميم قلبي على كل الدعم والمودة والتشجيع، وكأنني لم أتغيب عَنّْك ولو للحظة. اللهم ارى توقعاتك واقدم لك ما تستحقه من الفنون الجميلة التي تليق بأهل مصر والجمهُور العربي الحبيب “.