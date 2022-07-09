آمال ماهر تعود إلَّى السوشال ميديا بجلسة تصوير

فاجأت المطربة المصرية، أمل ماهر، التي احتلت الرأي العام العربي مؤخرًا، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر مجموعة من صورها.

الصور التي نشرتها أمل فِيْ أول أيام عيد الأضحى حظيت بتفاعل كبير من متابعيها الذين رحبوا بعودتها، “نفتقدك وصوتك”، “أنورتنا أو نفتقدك ونخشى عليك. الكثير. “،” أضاءت حبيبي، حفظك الله “، وبارك فِيْك يا حلوتي.

وبالمثل، استغلت أمل ماهر عيد الأضحى المبارك لتهنئة متابعيها عبر تويتر، حيث نشرت تغريدة قالت فِيْها “عام سعيد، عيد سعيد للجميع”.

كَمْا نشرت تغريدة صلت فِيْها إلَّى الله قائلة “اللهم إنك ربي. لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا فِيْ عهدك ووعدك بقدر ما. أنت.” أستطيع، أعوذ بك من شر ما فعلته.

احتل اختفاء أمل ماهر فِيْ الفترة الماضية الرأي العام العربي، لكنه ظهر مؤخرًا فِيْ عدة مناسبات، ليعتذر لجمهُوره، موضحًا أنه فِيْ حالة سيئة للغاية بعد إصابته بفِيْروس كورونا.

وأوضح، فِيْ تصريحات تلفزيونية، بعد مقطع فِيْديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أصيب بجميع طفرات “كوفِيْد -19” ويعاني من جميع أعراضه، بما فِيْ ذلك الصداع وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة. . ، لكنها الآن قد تحسنت.

أعلنت المطربة أمل ماهر اعتزالها الفن فِيْ يونيو 2022 بسبب ظروف خارجة عَنّْ إرادتها.

حينها كتب على صفحته الشخصية على الفِيْسبوك “جمهُوري العزيز الذي دعمني لسنوات وسنوات وكان رفِيْقي الدائم، فِيْ ظروف خاصة بي وخارجة عَنّْ إرادتي، أعلن مغادرتي الكاملة. للمجتمع الفني والنشاط الفني، متمنياً لكل محبيّ التوفِيْق والسعادة فِيْ هذه الحياة، ومتمنياً كل التوفِيْق “. لجميع الزملاء.

وأضاف “إذا عدت مرة أخرى أم لا، فهذا سؤال لا يعرف الإجابة عليه إلا ما لا يُرى. لقد عملت بجد أكثر من أي وقت مضى، ولكن هذه إرادة الله”.