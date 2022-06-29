كسرت الفنانة المصرية أمل ماهر صمتها وطمأنت الجمهُور على حالتها، مساء الأربعاء، فِيْ أول ظهُور علني لها منذ فترة طويلة، أثارت فِيْه قلق الجمهُور.

وقالت أمل فِيْ مقطع فِيْديو إنها بخير، وأن اختفائها كان بسبب إصابتها بفِيْروس كورونا، لذا لم تستطع الظهُور والتواصل مع معجبيها، لكن بعد تعافِيْها التام من الفِيْروس خرجت لطمأنة الجميع. .. عَنّْها.

وجهت الفنانة المصرية كل الشكر والتقدير للجمهُور الذي غمرها بحبهم لها، والخوف الذي شعرت به تجاههم، وعلقت “الحمد لله، وإن دل على شيء يدل على رضى ربنا عَنّْي، ثم لأرى كَمْ هُو كبير وعظيم الحب، أشكركَمْ من كل قلبي، جمهُوريتي العربية “.

فِيْ نهاية حديثه ؛ وهنأت أمل ماهر الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو قائلة “كل عام وأنتم بخير، أنا بخير والحمد لله .. انتظروني قريبًا”.

وكانت الفنانة المصرية، أمل ماهر، قد أعلنت اعتزالها الفن فِيْ يونيو 2022 بسبب ظروف خارجة عَنّْ إرادتها، وكتبت لاحقًا عبر حسابها على موقع فِيْسبوك “عزيزي الجمهُور الذي دعمني لسنوات وسنوات وظل رفِيْقي الدائم، بسبب ظروف خاصة بي وخارجة عَنّْ إرادتي، أعلن خروجي التام من الوسط الفني والنشاط الفني، وأتمنى لكل جمهُوري كل التوفِيْق والسعادة فِيْ هذه الحياة، وأتمنى كل التوفِيْق لجميع الزملاء. . “

إلا أنه بعد أسبوعين عاد وأكد عكسه لقرار اعتزال الفن قائلاً “جمهُوري الحبيب أشكركَمْ على وقوفكَمْ بجانبي، وأردت التوضيح بعد سماع الكثير من اللبس. . “

وأضاف “مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة خالتي العزيزة وكانت قريبة من قلبي وكذلك ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعَنّْي لاتخاذ قرار يتقاعد. لذلك أردت توضيح حَقيْقَة موقفِيْ “.

وتابع “أشكرك من صميم قلبي على سؤالك المستمر عَنّْي للاطمئنان عليّ وإن شاء الله بعد أن تتحسن صحتي النفسية سألتقي بك”.

ثم عادت أمل ماهر فِيْ فبراير الماضي، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فِيْها “أصدقائي وحبيبي وعائلتي عزيزي الجمهُور، أشكركَمْ على تحياتكَمْ وأود أن أقول. أنت أنت الذي تفتقدني، وأعدك بأنني سأكون قريبًا منك ومنك، لأن هذا مكاني، فأنت من ستجلب منك الرقة والحب، مع كل حبي. “