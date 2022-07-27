آمال ماهر تكشف عَنّْ اللحظة المخيفة بحفلها المقبل.. وهذه أسعار التذاكر

قالت الفنانة المصرية أمل ماهر، إنها تستعد لحفلها المقبل فِيْ مدينة العلمين الجديدة، الجمعة المقبل، بعد غياب طويل، فِيْ حالة توتر، وكأنها أول حفل ستقدمه فِيْ مسيرتها الفنية.

وأضافت أمل أنها تجهز نفسها أخلاقيا للحفل، لافتة إلَّى أنه فِيْ اللحظة التي تلتقي فِيْها بالجمهُور تشعر بالخوف لأنها تتحمل مسؤولية حبه والثقة بها، وهِيْ تريد أن تكون فِيْ أفضل حالاتها بسبب شغفها. الجمهُور له ثمن ليس بسيطًا.

وكشفت الفنانة المصرية أنها ستؤدي فِيْ الحفل أغنيات من الألبوم الجديد، وأغاني أخرى يحتفظ بها الجمهُور ويعرفها لها.

وأوضح فِيْ تصريحات متلفزة “سأغني أيضًا من التراث المصري، آمل أن يكون الحفل جديراً بحب الناس، لأنني أتطلع إلَّى لقاء الجمهُور أكثر مني”.

من جهته قال مدير العمليات فِيْ الشركة المنظمة للحفل إنه تم الاتصال بالفنانة أمل ماهر التي تقدر الفكرة.

وأضاف “أمل ماهر ستغني كل الأغاني الجديدة والقديمة لجمهُورها … لا أعرف ما هِيْ الأغاني الجديدة التي ستغنيها، لكنها وعدت جمهُورها بأغاني جديدة فِيْ الحفل الذي سيقام يوم الجمعة”.

وكشف عَنّْ أسعار التذاكر التي ستكون 650 و 1000 و 1500 جنيه (34 دولارًا و 52 و 80 دولارًا)، مشيرًا إلَّى أن سعة المسرح ستكون 2500 مقعدًا، لكن جميعها تقريبًا تنتهِيْ خلال أيام من الحفل. ، وستكون هناك تغطية كاملة للحفل كَمْا هُو مسجل.

وكانت أمل ماهر قد روّجت لحفلها الغنائي فِيْ مدينة العلمين، حيث نشرت ملصق الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت “سأعود معك … بخصوص هذا، هذا ليس أي شيء”. حزب، هذا حفل من أجل عودة الروح إلَّى الجسد … “. أفتقدك، لا توجد كلمات لوصفها، أفتقد هذا اليوم.

وأضاف “أعود إلَّى حضن جمهُوري الحبيب، وهذا الحزب سيغير أي حفلة خاسرة أو قادمة، جميعكَمْ ستغنون معًا”.

بينما كتبت الشركة المنظمة للحفلة “استعدوا لقضاء ليلة رائعة، انتظروا عودة ملكة الغناء أمل ماهر فِيْ أقوى حفل صيف 2022، فِيْ العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو، وانتظروا قريبًا. تفاصيل الحجز. . “

وكانت أمل ماهر قد وعدت الجمهُور، فِيْ اتصال هاتفِيْ، خلال برنامج “Evening DMC” الذي يقدمه المذيع رامي رضوان، بالعودة قريباً لممارسة نشاطها الفني وتحضير حفل كبير سيعاد تنشيطه فِيْ الفترة المقبلة بعد تعافِيْها. من فِيْروس كورونا.