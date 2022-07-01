آمال ماهر لـ المشككين بالفِيْديو لو ظهرت قبل ذلك لشعرتم بالقلق أكثر

ردت الفنانة المصرية، أمل ماهر، على استجواب العديد من متابعي الفِيْديو، حيث ظهرت فِيْه تطمئن الجمهُور على حالتها الصحية، بعد غياب تسبب فِيْ حالة من القلق الشديد لدى الجمهُور.

وقالت أمل ماهر، إن الصور التي نشرتها مؤخرًا على حسابها على إنستجرام وهِيْ على الشاطئ حديثة وليست قديمة، وأنها التقطت قبل يومين من إصابتها بفِيْروس كورونا.

وأضافت الفنانة، خلال مقابلة هاتفِيْة مع المنفذ، رامي رضوان، مساء الخميس، أنها لم تتابع النبأ بشكل مستمر طوال الأيام الماضية، بسبب مرضها، وعلقت “لكن عَنّْدما وجدت الموضوع جدا كبير، قلت إن الخلاص متعب ومتعب، لكن لو كان قد خرج فِيْ وقت سابق، لكنت قلقت أكثر، لأنني كنت متعبًا جدًا.

ولفتت أمل إلَّى أنها شفِيْت من فِيْروس كورونا بدعوات وحب الجمهُور، وبكت عَنّْدما رأت كل هذا الحب، موضحة أن حالتها كانت سيئة للغاية خلال الفِيْديو “كوفِيْد أزعجني بشكل رهِيْب، وهُو يختلف عَنّْ شخص لشخص. للإنسان، والبجلي فِيْ جميع حالاته، ضيق فِيْ التنفس، صداع، طقطقة فِيْ العظام وحرارة.

وتابعت حديثها “كورونا وما زلت صديقين، أول مرة أتيت فِيْها ولم يعرف أحد عَنّْها شيئًا فِيْ المرة الأولى، وجربت كل استعاراتها”، مشيرة إلَّى أنها ستظهر فِيْ فِيْديو يذاع على الهُواء مباشرة. بقدر الإمكان. تتعافى

كَمْا أعلنت الفنانة المصرية أنها استأجرت شركة “My Ticket” لإحياء حفل سيكون برعايتها ومسئوليتها، وسيتم الإعلان عَنّْ مَوعِد الحفل قريبًا، مضيفة بضحك “أنا الوحيد”. من يغني، وليس دوبلر.

وشكر الجمهُور مرة أخرى قائلا “شكرا لكل المعجبين، رحمة مهتمة جدا. أحبك وحبك فوق رأسي. ووجودي معكَمْ فِيْ العرض قريب جدا. أول شيء. أخف. ولا يزال العالم يظهر بالكامل على الشاشة.

أمل تحدثت فِيْ الفِيْديو الأخير الذي ظهرت فِيْه بعد غياب “معجبي، وعائلتي، أنا بخير، الحمد لله، أردت أن أطمئنكَمْ علي، آسف على التأخير، لم أستطع التواجد هناك . ” كان عَنّْدي كورونا معك ولكن الحمد لله تعافِيْت وأردت أن أطمئنكَمْ “.

واضاف “شكرا جزيلا لك انا ممتن جدا لك وحبك وخوفك لي مسني الحمد الله اذا دل على شيء فهذا يدل على رضى ربنا عَنّْي بعد ان رأى كَمْ عظيما و الحب العظيم “.

وتابع أشكرك من كل قلبي جمهُوريتي العربية وأهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو. سنة جديدة سعيدة. أنا بخير، الحمدلله. انتظرني قريبا. . “