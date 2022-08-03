آمبر هِيْرد تبيع منزلها لجمع مبلغ تعويضات جوني ديب

فِيْ مفاجأة جديدة فِيْ سلسلة الأحداث التي مرت بها منذ مشاركتها القانونية ضد زوجها السابق الفنان جوني ديب، باعت نجمة هُوليوود أمبر هِيْرد منزلها فِيْ واحة صحراوية كاليفورنيا، فِيْ محاولة لتحصيلها. المال اللازم. لتغطية تكاليف التعويضات التي قضت بها المحكَمْة، بالإضافة إلَّى دفع أتعاب المحاماة لاستئناف قضيتك.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن Amber Heard باعت العقار المكون من ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، والذي يقع على قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة فِيْ كاليفورنيا، خارج السوق، وأظهرت سجلات الملكية أنه تم إدراج المنزل مقابل 1.05 مليون دولار.

كشف تقرير نيويورك بوست أيضًا أن ريكارد وكارول جانيت يورجنسن ومقرهما نيوجيرسي، والذين يمتلكون أيضًا عقارات فِيْ نيفادا ومؤسسو شركة Jorgensen & Company، هم المالكين الجدد.

وصفه الملاك الجدد بأنه “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة فِيْ العمر”، يتميز المبنى السكني بواجهات صخرية وجبلية وصحراوية، وجسر يبلغ ارتفاعه 110 قدمًا يؤدي إلَّى شرفة بجانب الجبل ويتميز بمدخل فولاذي محصن.

وذكرت مجلة “ماركا” الإسبانية أن أمبر هِيْرد لم تتمكن من دفع غرامة التشهِيْر بجوني ديب ولم تجد مصدرًا تحصل من خلاله على المال ؛ لجأ إلَّى طلب الإفلاس ؛ قدم طلبًا للإفلاس فِيْ 21 يوليو 2022 فِيْ محكَمْة فِيْرجينيا ثم باع منزله لاحقًا.

اشترت Amber Heard المنزل مقابل 570 ألف دولار فِيْ عام 2022، ولكن بالنظر إلَّى مبلغ 8.3 مليون دولار، كانت ملزمة بدفعها لجوني ديب بعد أن أدانتها هِيْئة محلفِيْن بالتشهِيْر، فقد تحتاج إلَّى بيع المزيد من ممتلكاتها لتغطية التكاليف التي تبلغ 10 ملايين دولار. 350 ألف دولار كتعويضات، بالإضافة إلَّى 350 ألف دولار تعويضات عقابية، أموال تقول أمبر هِيْرد إنها لا تملكها.

تقدمت هِيْرد باستئناف جديد فِيْ قضيتها مع جوني من خلال محاميها بإشعار خاص بالاستئناف فِيْ محكَمْة مقاطعة فِيْرفاكس، والذي صدر بعد أن استمعت المحكَمْة لستة أسابيع من شهادة هِيْرد وديب والشهُود.

أبلغ الإشعار المحكَمْة أن هِيْرد كان ينوي استئناف هذا الحكَمْ، بالإضافة إلَّى الأحكام الأخرى الصادرة عَنّْ القاضي، بما فِيْ ذلك رفض طلب هِيْرد لإلغاء الحكَمْ، وكذلك رفض طلب محاكَمْة جديدة.

وفِيْ هذا السياق، نقلت وكالة أسوشيتيد برس عَنّْ متحدث باسم هِيْرد قوله “نعتقد أن المحكَمْة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكَمْ عادل ومنصف. لذلك فإننا نستأنف الحكَمْ”.