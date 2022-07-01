يبدو أن Amber Heard تخطط لبيع الهدايا الباهظة التي تلقتها من الملياردير الجنوب أفريقي Elon Musk ؛ من أجل دفع تعويضات لزوجها السابق جوني ديب بعد أن خسر دعوى التشهِيْر ضد زوجها السابق النجم جوني ديب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هِيْرد، 36 عامًا، تلقت العديد من الهدايا الثمينة عَنّْدما كانت على علاقة بمؤسس شركتي “تيسلا” و “سبيس إكس”، وكان من بين تلك الهدايا سيارة تسلا موديل إكس.

وسلطت الصحيفة الضوء على خصائص السيارة التي يمكن أن تقطع مسافة 628 كيلومترًا بشحنة واحدة وتتميز بقوة 1200 حصان. على الرغم من كونها سيارة كبيرة جدًا، إلا أنها يمكن أن تتسارع من 0 إلَّى 100 كَمْ / ساعة فِيْ 2.1 ثانية. تبلغ سرعتها القصوى 250 كَمْ / ساعة.

أثارت العَنّْبر الكثير من الجدل بعد رؤيتها فِيْ تلك السيارة حول ما إذا كانت قد اشترتها بنفسها أو ما إذا كانت بالفعل هدية من Musk نظرًا لأنها كانت النسخة المحملة بالكامل من السيارة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 130،000 دولار.

ورد أن هِيْرد أدينت بالتشهِيْر بزوجها السابق جوني ديب بعد محاكَمْة استمرت قرابة ستة أسابيع. يجب أن تدفع 8 ملايين دولار، إلَّى جانب 350 ألف دولار كتعويضات عقابية، وهُو الحد القانوني فِيْ ولاية فرجينيا.

بعد أيام من انتهاء المحاكَمْة، شوهدت هِيْرد تتسوق مع شقيقتها ويتني هنريكيز، فِيْ متجر TGMax، الذي يبيع الملابس بأسعار أقل عمومًا من المتاجر الكبرى المماثلة الأخرى، ويفضل أصحاب الدخل المنخفض شراء الملابس.

أشارت تقارير صحفِيْة إلَّى أنه كان من المثير للاهتمام أن هِيْرد كانت فِيْ متجر مثل “تي جي ماكس”، وقال متابعون إن هذا الإجراء جزء من تداعيات قضية جوني ديب، مما قد يدفعها إلَّى التوفِيْر فِيْ نفقاتها اليومية.

على الرغم من كل ما حدث، فاجأت Amber Heard الجمهُور فِيْ حلقة عرضت على NBC ببيان صادم بعد أن كشفت عَنّْ حبها لجوني ديب.

بالتفصيل، سأل المذيع Amber عما إذا كانت قالت إنها لا تزال تحب جوني ديب عَنّْدما أصدرت بيانًا فِيْ اليوم الأول من المحاكَمْة، أجاب عليه هِيْرد دون تردد، “نعم. بطبيعة الحال. انا احب هذا. لقد أحببته من كل قلبي. لقد بذلت قصارى جهدي لإنجاح علاقة محطمة للغاية “.