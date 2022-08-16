آمبر هِيْرد تستبدل محاميتها بفريق قانوني جديد للاستئناف ضد جوني ديب

تستعد النجمة العالمية أمبر هِيْرد للقيام بجولة جديدة مع زوجها السابق النجم الأمريكي الشهِيْر جوني ديب، حيث تخلت عَنّْ المحامية التي دافعت عَنّْها فِيْ محاكَمْة التشهِيْر التي خسرتها ضد زوجها السابق، وتحاول استئناف الحكَمْ. مرة أخرى.

انفصلت هِيْرد عَنّْ المحامية إيلين تشارلسون بريديهُوفت واستبدلت بالمحامين ديفِيْد إل أكسلرود وجاي وارد براون، اللذين مثلا صحيفة نيويورك تايمز فِيْ وقت سابق من هذا العام فِيْ دعوى تشهِيْر ضد المرشحة الأمريكية لمنصب نائب الرئيس.الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ عام 2008، سارة بالين.

وفقًا لمصادر دولية، يعمل المحاميان فِيْ مكتب Ballard Spahr فِيْ ولاية بنسلفانيا الأمريكية ودافعوا عَنّْ عدة قضايا، بما فِيْ ذلك تمثيل الشركات والأفراد فِيْ قضايا مدنية عالية المخاطر، بما فِيْ ذلك الصحفِيْين والمؤسسات الإخبارية.

فِيْ بيان لهم. قال المحامي ديفِيْد ل. التعبير.

من المثير للدهشة أن إيلين تشارلسون بريديهُوفت لم تتخلى عَنّْ آمبر هِيْرد، لكنها أعلنت بدلاً من ذلك أنها مستعدة لتقديم كل المساعدة لفريق الدفاع الجديد.

على جانبك؛ وقال متحدث باسم أمبر هِيْرد فِيْ بيان “عَنّْدما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي فِيْ حرية التعبير، فإننا لا نرى قرار هِيْئة المحلفِيْن على أنه بداية النهاية، ولكن فقط نهاية البداية”.

وتابع “محكَمْة الاستئناف هِيْ محكَمْة مختلفة وتطالب بتمثيل مختلف، خاصة وأن الكثير من الأدلة الجديدة تظهر الآن”.

وقضت المحكَمْة بأن هِيْرد ستدفع أكثر من 10 ملايين دولار كتعويضات لديب فِيْ نهاية محاكَمْة مثيرة فِيْ يونيو، عَنّْدما حكَمْت بأنها سبته فِيْ افتتاحية نُشرت عام 2022.

بعد أكثر من شهر، قدم فريق هِيْرد القانوني إخطارًا لاستئناف الحكَمْ فِيْ محكَمْة استئناف فِيْرجينيا فِيْ مقاطعة فِيْرفاكس.

سيستمر المحامي بن روثينبورن فِيْ العمل فِيْ فريق هِيْرد القانوني الجديد وقال إنه ملتزم بالتعاون مع الممثلة وفريق الاستئناف الخاص بها.